Afyonkarahisar'da feci kaza! Tır ve otomobil çarpıştı, 2 ölü 3 yaralı
Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda otomobil ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücü B.A. ile 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Diğer iki çocuk ve tır şoförü yaralandı.
- Tır ve otomobil arasında meydana gelen çarpışmada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
- Otoyoldaki kazada otomobilde bulunan iki çocuk ve tır sürücüsü de yaralandı.
- 2 çocuktan biri hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.
- Tir sürücüsü N.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
- Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu İhsaniye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ö. (25) idaresindeki 51 KB 833 plakalı tır, B.A'nın (26) kullandığı 48 ATV 409 plakalı otomobille çarpıştı.
FECİ KAZADA CAN PAZARI
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler otomobil sürücüsü B.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan B.A. (12), Y.A. (8) ve tır sürücüsü N.Ö.'yü ise ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan 12 yaşındaki B.A., müdahale'ye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların hastanede tedavileri devam ederken, tır sürücüsü N.Ö. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kazanın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.