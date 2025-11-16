ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 16 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 300 bin TL değerindeki “1904'te doğmuş hangi ressam hayatının son yıllarında boş sayfalara imzasını atıp satarak para kazanmıştır?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Van Gogh, Picasso, Dali ve Monet yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 16 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

A. Van Gogh

B. Picasso

C. Dali

D. Monet

Cevap "C" şıkkı Dali'dir.

