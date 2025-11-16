ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 16 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde 500 bin TL değerindeki soru açıldı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacıya, "Hangisi Takotsubo kardiyomiyopatisinin halk arasında bilinen adıdır" sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Japon Kalbi Sendromu, Taş Kalp Sendromu, Kırık Kalp Sendromu yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 16 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda bir yarışmacıya yöneltilen 500 bin TL'lik soru kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Kırık Kalp Sendromu nedir? Hangisi Takotsubo kardiyomiyopatisinin halk arasında bilinen adıdır?

HANGİSİ TAKOTSUBO KARDİYOMİYOPATİSİNİN HALK ARASINDA BİLİNEN ADIDIR?

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 500 bin TL değerindeki “Hangisi Takotsubo kardiyomiyopatisinin halk arasında bilinen adıdır?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

A. Japon Kalbi Sendromu

B. Kedi Kalbi Sendromu

C. Taş Kalp Sendromu

D. Kırık Kalp Sendromu

Cevap "D" şıkkı Kırık Kalp Sendromu'dur.

Kırık Kalp Sendromu nedir? Hangisi Takotsubo kardiyomiyopatisinin halk arasında bilinen adıdır?

KIRIK KALP SENDROMU NEDİR?

Bir Japon bilim insanı tarafından isimlendirilen Kırık Kalp Sendromu, diğer adıyla Takotsubo kardiyomiyopatisi, boşanma, iflas, ayrılık, deprem gibi büyük travmalar sonrasında ortaya çıkar. Ani stres kaynaklı bu durum, kişinin kalp kasını hızlıca zayıflatabilir ve genellikle geçici bir hastalık çeşididir. Ancak farklı bir hastalığı tetikleyebileceği için tedavi edilmediğinde veya geç kalındığında hayati tehdit oluşturabilir.

Ani göğüs ağrısı ile belirtileri ortaya çıkmayan Kırık Kalp Sendromu, kalp krizi ile karıştırılabilir. Bu sendromda kalp her zaman olduğu gibi kan pompalama işlevini yerine getirmeye devam ederken bazı sıkıntılar yaşanır. Kan pompalama işleminin kesintiye uğramasıyla birlikte kalbin bir kısmında işlev devam ederken, diğer kısmında görülen aksamalar belirtilerin ortaya çıkmasına ve kalp kasının zayıflamasına yol açar.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası