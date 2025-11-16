Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıların ardından çok sayıda ilde kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı illerde yollar trafiğe kapandı. Öğrenciler de 17 Kasım 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair haberlere odaklandı. Konuyla ilgili valilik, kaymakamlık ve il müdürlüklerinden gelecek açıklamalar takip edilmeye başlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan gelen son dakika uyarıların ardından Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yurdun yüksek kesimlerinde cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edildi.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, valilik, kaymakamlık ve il müdürlükleri tarafından yapılacak açıklamalara kenetlendi. Peki, yarın okullar tatil mi? 17 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili oluyor. Başta Tokat, Van, Tunceli, Kayseri, Ordu, Sivas, Bolu, Kars, Hakkari, Erzurum, Bitlis, Muş ve Siirt olmak üzere birçok kentin yüksek kesimlerine kar geldi.

Bazı illerde yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı, yollar trafiğe kapandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da karla mücadele için hava, kara ve demir yollarında 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 aracın görevde olduğunu aktardı.

Gelişmelerle birlikte yarın (17 Kasım 2025 Pazartesi günü) okulların tatil olup olmadığı da gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarıları devam ederken, öğrenciler, veliler ve öğretmenler de valiliklerden gelecek tatil haberlerine odaklanmış durumda.

17 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ EĞİTİME ARA VERİLECEK Mİ?

Şu ana kadar 17 Kasım 2025 Pazartesi günü için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Öğrencilerin yarın eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair valiliklerden yapılacak açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

