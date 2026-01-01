Fenerbahçe'de teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao’ya İtalya Serie A'dan talip çıktığı öne sürüldü.

İtalya Serie A'da tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fiorentina, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

BECAO'YU İSTİYORLAR

Corriere dello Sport'un haberine göre; Fiorentina, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao’yu transfer listesine aldı.

Fiorentina’nın Becao için yaklaşık 5 milyon avro civarında bir bonservis bedeli düşündüğü ve satın alma opsiyonu olmaksızın sezonun ikinci yarısı için kiralanma ihtimalinin de masada olduğu belirtildi.

MAAŞI ENGEL DEĞİL

29 yaşındaki savunmacının yıllık 1 milyon avro olan maaşının Fiorentina açısından herhangi bir engel teşkil etmediği ve muhtemel transferin stoper hattındaki istikrarsızlığı azaltabileceği vurgulandı.

Fenerbahçe'de 8 Aralık'ta kadro dışı bırakılan Becao, sarı lacivertli formayla toplam 38 karşılaşmada iki gol ve bir asistlik katkı verdi

