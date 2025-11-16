Meteoroloji 16 Kasım 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, kış mevsimine sayılı günler kala kar yağışı beklenen iller belli oldu. Son birkaç gündür yer yer etkisini hissettiren kar bugün de devam edecek. 3 kent için 'sarı kodlu' uyarı verildi. İşte kışı erkenden hissedecek olan o iller...

Pazar planı yapanları yakından ilgilendiren tahminleri paylaşan Meteoroloji, sağanak ve kar beklenen illeri açıkladı. 3 kent için 'sarı kod' verilirken; sıcaklıkların ise bugünden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor. İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR YER YER ARTACAK

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

3 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün kuvvetli kar yağışı ve sağanak beklenen 3 kenti 'sarı kod' ile uyardı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani kar yağışı ile sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

İşte uyarı alan 3 il: Hakkari, Van ve Şırnak.

16 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

SİNEM ERYİLMAZ

