Türkiye genelinde sıcaklıklar hafta sonu hızla düşerken, Meteoroloji birçok kent için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı verdi. Sarı kod açıklanan 17 ilde yaşayanların ani sel, su baskını ve yoğun kara karşı dikkatli olması istendi.

Kasım ayının ortası geldi, yurt genelinde sıcaklıklarda keskin düşüş yaşandı. Meteoroloji'nin açıkladığı 15 Kasım 2025 hava durumu tahminlerine göre birçok kentte kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak. İşte hafta sonu planı yapanların merakla beklediği 15-16 Kasım tahminleri ve son dakika gelişmeleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

15 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI

Bugün sağanak ve kuvvetli kar beklenen illeri tek tek açıklayan Meteoroloji, birçok kente de sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınları ile kuvvetli kar yağışına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

İşte uyarı alan o iller: Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak.

16 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

Bazı kentlerde beklenen günün hava durumu tahminleri şöyle:

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

