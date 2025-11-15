Meteoroloji'den 17 kente sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar ve sağanak geliyor
Türkiye genelinde sıcaklıklar hafta sonu hızla düşerken, Meteoroloji birçok kent için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı verdi. Sarı kod açıklanan 17 ilde yaşayanların ani sel, su baskını ve yoğun kara karşı dikkatli olması istendi.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok şehre sarı kodlu uyarıda bulundu.
- Uyarı alan iller arasında Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak yer alıyor.
- Özellikle Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Kasım ayının ortası geldi, yurt genelinde sıcaklıklarda keskin düşüş yaşandı. Meteoroloji'nin açıkladığı 15 Kasım 2025 hava durumu tahminlerine göre birçok kentte kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak. İşte hafta sonu planı yapanların merakla beklediği 15-16 Kasım tahminleri ve son dakika gelişmeleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI
Bugün sağanak ve kuvvetli kar beklenen illeri tek tek açıklayan Meteoroloji, birçok kente de sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınları ile kuvvetli kar yağışına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
İşte uyarı alan o iller: Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak.
Bazı kentlerde beklenen günün hava durumu tahminleri şöyle:
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu