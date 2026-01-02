New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani, eksi 13 dereceye varan soğukta City Hall önünde halka açık ikinci yemin törenini gerçekleştirdi. Elini Kur’an-ı Kerim’e koyarak yemin eden Mamdani’yi on binlerce kişi izledi.

New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani, göreve başladığı ilk gün, aşırı soğuk havaya rağmen City Hall bahçesinde düzenlenen halk önündeki ikinci yemin töreniyle resmen görevine başladı.

Kentte hissedilen sıcaklığın eksi 13 dereceye kadar düştüğü sırada on binlerce kişi soğuğa aldırış etmeden tören alanını doldurdu.

Son dönemde artan bomba ihbarları nedeniyle yemin töreni öncesinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDEYDİ

City Hall çevresinde geniş bir güvenlik çemberi oluşturulurken, girişler kontrollü noktalardan sağlandı. Polis helikopterleri havadan denetim yaparken, özel eğitimli ekipler ve dedektör köpekleri de görev aldı. Tören boyunca güvenlik önlemleri eksiksiz sürdü ve etkinlik sorunsuz tamamlandı.

MAMDANİ’DEN GÜÇLÜ MESAJLAR

Yemin töreninin ardından halka hitap eden Zohran Mamdani, yönetim anlayışını net bir şekilde ortaya koydu.

Mamdani, "Bugünden itibaren kapsamlı ve cesur bir şekilde yöneteceğiz. Başarısız olsak da denemekten asla çekinmeyeceğiz. Belediye, New Yorkluların hayat kalitesini artırmak için gücünü kullanmaktan geri durmayacak" dedi.

İLK GÜN KUTLAMASI ‘MAHALLE PARTİSİ’ İLE GERÇEKLEŞTİ

Demokratik sosyalist kimliğiyle tanınan Mamdani, görevinin ilk gününü Belediye Binası’nda düzenlenen büyük bir "mahalle partisi" ve açılış etkinliğiyle kutladı. Etkinliğe eşi Rama Duwaji ile birlikte taksiyle katılan Mamdani, şehir içi otobüsleri ücretsiz hale getirme vaadinde bulunarak halkla bir araya geldi.

GECE YARISI YEMİN TÖRENİ TARİHE GEÇMİŞTİ

34 yaşındaki Mamdani, gece yarısı halka kapalı ve kullanılmayan Belediye Binası metro istasyonunda Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ederek New York tarihinde bu şekilde yemin eden ilk belediye başkanı olmuştu. City Hall bahçesinde düzenlenen ikinci ve halka açık yemin töreni ile Mamdani, güçlü bir toplumsal destekle görevine başlamış oldu.

