Kars’ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Susuz, Arpaçay, Akyaka ile Ardahan ve Gürcistan’a giden çevre yolu tamamen trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri yolu şerit ve uyarı tabelalarıyla ulaşıma kapattı, karla mücadele çalışmaları güçlükle sürüyor.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, en soğuk şehirlerin başında gelen Kars'ta vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars'ı Susuz, Arpaçay ve Akyaka ilçeleri ile Ardahan ve Gürcistan'a bağlayan çevre yolu tüm araç trafiğine kapatıldı.

Kar Karsı çevreledi! Şehirde çok sayıda yol trafiğe kapatıldı

Kars'ın çıkış noktasında polis ekipleri şerit çekerek yolu ulaşıma kapattı. "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" tabelasını yola koyan ekipler, yolu kullanacak sürücüleri geri gönderdi.

Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede karla mücadele ekipleri güçlükle çalışmalarını yürütüyor.

