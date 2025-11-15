Kar bir anda bastırdı, sürücüler yolda kaldı
Malatya'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar nedeniyle birçok yol trafiğe kapanırken, sürücüler yollarda mahsur kaldı.
- Malatya-Sivas ve Malatya-Kayseri yollarında trafiğe kapatmalar gerçekleşti.
- Çok sayıda araç yağış nedeniyle yolda kaldı.
- Kar yağışı Malatya'da bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından doğu illerinde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Malatya'da, dün akşam saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Sivas Hekimhan-Kangal karayolu trafiğe kapandı Ayrıca Malatya-Kayseri karayolunun Gürün-Darende arasındaki 18 ile 57'nci kilometreleri de ağır taşıt geçişine geçici olarak kapatıldı.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Yağışın etkili olduğu Akçadağ-Kozluca ile Levent bölgelerinde çok sayıda araç yolda kalırken, mahsur kalan araçlar Karayolları ekipleri ile bölge sakinlerinin yardımlarıyla kurtarılmaya çalışıldı.
Kar yağışının kent genelinde etkisini artırarak bir süre daha devam etmesinin beklendiği bildirildi.