Malatya'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar nedeniyle birçok yol trafiğe kapanırken, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından doğu illerinde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Malatya'da, dün akşam saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Sivas Hekimhan-Kangal karayolu trafiğe kapandı Ayrıca Malatya-Kayseri karayolunun Gürün-Darende arasındaki 18 ile 57'nci kilometreleri de ağır taşıt geçişine geçici olarak kapatıldı.

Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Yağışın etkili olduğu Akçadağ-Kozluca ile Levent bölgelerinde çok sayıda araç yolda kalırken, mahsur kalan araçlar Karayolları ekipleri ile bölge sakinlerinin yardımlarıyla kurtarılmaya çalışıldı.

Kar yağışının kent genelinde etkisini artırarak bir süre daha devam etmesinin beklendiği bildirildi.

SİNEM ERYİLMAZ

