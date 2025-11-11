Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kış kapıya dayandı! Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu kar yağacak

Kış kapıya dayandı! Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu kar yağacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kış kapıya dayandı! Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu kar yağacak
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji ve AKOM sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini duyururken hafta sonu Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Pastırma sıcaklarının etkili olduğu yurt geneli için Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarılar geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı.

Kış kapıya dayandı! Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu kar yağacak - 1. Resim

CUMA GÜNÜNE KADAR YAĞMUR VAR

Rapora göre, bu gece saatlerinden itibaren şehir genelinde aralıklı ve yerel sağanak geçişleri başlayacak. Yetkililer, yağışların cuma gününe kadar aralıklarla süreceğini belirtti.

Gündüz sıcaklıklar 16–18 derece, gece ise 13–14 derece civarında seyredecek. Yarın 3 ila 10 kilogram, çarşamba 1 ila 5 kilogram, perşembe ve cuma günleri ise 1 ila 3 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Kış kapıya dayandı! Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu kar yağacak - 2. Resim

HAFTA SONU HER YER BEYAZ OLACAK!

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, hafta sonu kar yağışı özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkili olacak. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde hafif kar, Ağrı ve yüksek rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Soğuyan hava ile birlikte pazar günü kar yağışının etkisini artırması öngörülüyor. Türkiye’nin batı bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Kış kapıya dayandı! Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu kar yağacak - 3. Resim

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava durumu raporuna göre ise, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kış kapıya dayandı! Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu kar yağacak - 4. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Kış kapıya dayandı! Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu kar yağacak - 5. Resim

RÜZGAR

Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bahis oynayan futbolculara ne kadar ceza verilecek? Bahis oynayan futbolcular listesi açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sındırgı beşik gibi sallanıyor - YaşamBalıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem!Sakarya'da akılalmaz görüntü! Park halindeki aracı durduk yere çizdi - YaşamBunu neden yaparsın? Kimse anlam veremediEski Belediye Başkanı Salih Vural hayatını kaybetti - YaşamEski Belediye Başkanı Salih Vural hayatını kaybettiKöylüler 37 yıl önce dikti, o alanlar şimdi orman oldu - YaşamKöylüler 37 yıl önce dikti, o alanlar şimdi orman olduFestivalde yürekler ağza geldi! Paraşüt pilotu kayaya çarptı - YaşamParaşütçü kayaya çarptı, yürekler ağza geldi10 liralık fişekle 'ödüllü' hareket! 55 metreden ucuza ve etkili... - Yaşam10 TL'lik masrafı var! "En yenilikçi proje' ödülünü aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...