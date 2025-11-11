Kış kapıya dayandı! Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu kar yağacak

Pastırma sıcaklarının etkili olduğu yurt geneli için Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarılar geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı.

CUMA GÜNÜNE KADAR YAĞMUR VAR

Rapora göre, bu gece saatlerinden itibaren şehir genelinde aralıklı ve yerel sağanak geçişleri başlayacak. Yetkililer, yağışların cuma gününe kadar aralıklarla süreceğini belirtti.

Gündüz sıcaklıklar 16–18 derece, gece ise 13–14 derece civarında seyredecek. Yarın 3 ila 10 kilogram, çarşamba 1 ila 5 kilogram, perşembe ve cuma günleri ise 1 ila 3 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HER YER BEYAZ OLACAK!

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, hafta sonu kar yağışı özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkili olacak. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde hafif kar, Ağrı ve yüksek rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Soğuyan hava ile birlikte pazar günü kar yağışının etkisini artırması öngörülüyor. Türkiye’nin batı bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava durumu raporuna göre ise, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.