Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun 2026’nın üçüncü çeyreği itibarıyla Karadeniz Sakarya Sahası’nda üretimi 2 katına çıkaracağını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “2026, bizim açımızdan petrol ve doğalgaz aramacılığında yeni bir dönemi açtığımız yıl olacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yıl akşamında Zonguldak’taki Filyos Doğal Gaz İşleme Tesislerinden Şırnak’ın Gabar Dağı’nda bulunan Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Lokasyonu’na telekonferansla bağlanarak sahadaki TPAO ve TPİC personelinin yeni yılını kutladı.

Karadeniz'de üretim iki katına çıkacak! 2026'da enerjide yeni dönem açılıyor

Nüfusun yüzde 85’ine doğalgazın götürüldüğünü anlatan Bayraktar, “Bu kaynakları daha çok ithalatla karşılıyorduk ama Karadeniz’de kendi gazımızı 2023’ten beri üretmeye başladık. Yaklaşık 10 milyon metreküp doğalgazı artık günlük olarak üretir hâle geldik. Bu, 4 milyon evin doğalgaz ihtiyacını kendimizin karşılaması anlamına geliyor” dedi. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun Filyos’ta son çalışmalarının yapıldığını bildiren Bayraktar, “2026’nın üçüncü çeyreği itibarıyla Karadeniz Sakarya Sahası’nda üretimi 2 katına yani 4 milyonu 8 milyon haneye çıkaracak, onun ihtiyacını karşılayacak kadar gazı inşallah üretmeye başlayacak. 2028’de Osman Gazi’nin bir ikizi daha gelecek, biraz daha kapasitesi büyük. 2028’de inşallah onunla da Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk 3 fazı tamamlamış olacağız. 17 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hâle geleceğiz” diye konuştu. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’ndaki 5 bin çalışan sayısının martta 7.500’e çıkacağını duyurdu. Fatih, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemilerinin yoğun şekilde çalıştığını belirten Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 yeni derin sondaj gemisinin geldiğinin müjdesini paylaştığını anımsattı. Bayraktar, gemilerin Mersin Taşucu’nda olduğunu ifade ederek, “Biri Çağrı Bey, diğeri Yıldırım adını aldı. Yıldırım, birkaç ay içerisinde inşallah Karadeniz’e gelecek. Çağrı Bey de şubatta Somali’ye gidecek ve yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajımızı orada gerçekleştirmiş olacağız. 2026, bizim açımızdan petrol ve doğalgaz aramacılığında yeni bir dönemi açtığımız yıl olacak” ifadelerini kullandı.

KARADENİZ’DE 6 YENİ SONDAJ

Bayraktar, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de keşif amaçlı 6 yeni sondaj yapacaklarını, yeni müjdelerle milletin karşısına çıkmak istediklerini dile getirdi. Gabar’da çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini bildiren Bayraktar, 100’ün üzerinde kuyuda 3.500 kişinin çalıştığını kaydetti. Bayraktar, gelecek yıl Diyarbakır’da kaya petrolünü üretmekle alakalı çalışmalarının olduğunu söyledi.

