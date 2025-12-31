Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda üretimin 2026’nın üçüncü çeyreğinde iki katına çıkacağını açıkladı. 2028’de devreye girecek yeni platformla birlikte 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak, Karadeniz’de altı yeni keşif sondajı yapılacak.

Bakan Bayraktar, 2025’in son gününde Zonguldak Çaycuma’daki Filyos Limanı’nı ziyaret ederek bakımda bulunan Yavuz Sondaj Gemisi’ni inceledi ve denizlerde görev yapan enerji emekçilerinin yeni yılını kutladı. Limandaki ziyaretine AK Parti ve yerel protokol üyeleri de eşlik etti. Bayraktar, burada yaptığı açıklamada, Karadeniz’deki doğalgaz üretim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, kış aylarında bile tüm gemi ve ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını vurguladı.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Sakarya Gaz Sahası’nda üretimi iki katına çıkaracağını vurgulayan Bayraktar, "Bu sahada 20 yıl boyunca aynı lokasyonda kalarak ürettiğimiz gazı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. 2028 yılında Osmangazi’nin bir ikizi daha devreye girecek. Daha yüksek kapasiteli olacak bu platformla birlikte Sakarya Gaz Sahası’nda ilk üç fazı tamamlamış olacağız ve 17 milyon hanenin doğal gazını kendimiz karşılar hale geleceğiz" diye konuştu.

2026 yılının petrol ve doğalgaz arama açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını dile getiren Bayraktar, "Karadeniz Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin yanı sıra altı yeni keşif sondajı yapacağız. Bu çalışmalar Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’i kapsayacak. İnşallah yeni müjdelerle milletimizin karşısına çıkacağız" dedi.

