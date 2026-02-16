Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak olan Juventus'un kamp kadrosunda 4 isim yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Juventus'un kamp kadrosu duyuruldu.

4 İSİM LİSTEDE YOK

Torino ekibinin açıkladığı listede sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arek Milik, Emil Holm ve Jonathan David yer almadı.

Juventus'un açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.

Savunmacılar: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal.

Orta saha oyuncuları: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.

Forvetler: Conceicao, Kenan Yıldız, Zhegrova, Boga, Openda.

İLK MAÇ 17 ŞUBAT SALI

Galatasaray, play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te Juventus'u konuk edecek. Bu eşleşmenin rövanşı ise 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te İtalya'da oynanacak.

