Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlerde ithalatın hızla artması nedeniyle yerli üreticilerin zarar görüp görmediğini incelemek için soruşturma başlattı. İnceleme kapsamında kâğıt, karton ve bazı kimyasal ürünlerde ithalata geçici ya da kalıcı ek önlemler alınabileceği belirtildi.

Türkiye’de bazı ürünlerde ithalatın son dönemde hızla artması, yerli üreticilerin durumunu yeniden gündeme getirdi.

Bakanlığın, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KORUMA ÖNLEMİ TALEBİ

Buna göre, yazım, baskı veya diğer grafik amaçlarla kullanılan kağıt ve karton ile tereftalik asit tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında koruma önlemi uygulanması için yerli üreticilerce başvuru yapıldı.

Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön incelemede, bu ürünlerin ithalatında son dönemde nispi ve mutlak artış görüldüğü, yerli üreticilerin üretim, yurt içi satışlar, verimlilik kapasite kullanım oranı ve karlılık gibi bazı ekonomik göstergelerde bozulmalar olduğu tespit edildi.

AZAMİ 200 GÜN SÜREYLE GEÇİCİ ÖNLEM KARARI

Bu kapsamda, İthalatta Koruma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, söz konusu eşyaların ithalatında yaşanan artışın, yerli üretim dalı üzerinde ciddi zarar veya tehdidi oluşturup oluşturmadığının incelenmesi amacıyla koruma önlemi soruşturması açılmasını kararlaştırdı.

Öte yandan Bakanlıkça, 78 miligram veya daha fazla viskozitesi olan ürünlerin ithalatına yönelik de yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde söz konusu ürüne yönelik koruma önlemi soruşturması açılmasına, azami 200 gün süreyle de geçici önlem uygulanmasına karar verildi.

