Türkiye’nin enerji filosu iki yeni 7'nci nesil sondaj gemisiyle güçlendi. 'Çağrı Bey' Somali’de yeni aramalar için hazırlanırken, 'Yıldırım' ise Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda üretimi artıracak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin derin deniz enerji kapasitesini ileri taşıyacak iki yeni sondaj gemisinin filoya katıldığını açıkladı. Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 7'nci nesil sondaj gemilerine “Çağrı Bey” ve “Yıldırım” isimlerinin verildiğini belirterek, hedefin enerjide tam bağımsız Türkiye olduğunu vurguladı.

DÜNYADA İLK DÖRT ARASINDAYIZ

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen ikiz gemilerle birlikte Türkiye’nin dünyanın en büyük 4'üncü derin deniz sondaj filosuna sahip ülkeleri arasına girdiğini kaydetti. Yeni gemilerden Yıldırım’ın Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda üretimi destekleyeceğini, Çağrı Bey’in ise Somali açıklarında yeni keşifler için görev alacağını ifade etti.

Türkiye enerji liginde vites yükseltti! İki dev gemiyle dengeler değişiyor

ÇAĞRI BEY SOMALİ YOLUNDA

Türkiye Petrolleri bünyesine katılan iki gemiden ilki 28 Eylül’de, ikincisi ise 4 Aralık’ta Türkiye’ye ulaştı. Somali’de görev alacak olan Çağrı Bey Sondaj Gemisi’nin Taşucu Limanı’ndaki hazırlıklarının 2026 Ocak ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. Ardından geminin Somali’de ilk sondaj faaliyetine başlaması bekleniyor.

SİSMİK ÇALIŞMALAR ORUÇ REİS’LE YAPILDI

Somali açıklarındaki arama sürecinin ilk aşamasını Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi yürütmüştü. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Somali’ye gönderilen geminin, üç ayrı deniz bloğunda topladığı üç boyutlu sismik veriler Ankara’da detaylı incelemeye alınmıştı. Elde edilen veriler, sondaj çalışmalarına temel oluşturuyor.

YILDIRIM, KARADENİZ’DE GÖREVE HAZIRLANIYOR

Halihazırda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda faaliyet gösteriyor. Filonun altıncı gemisi olan Yıldırım’ın ocak ayında Filyos Limanı’na hareket etmesi planlanıyor. Burada yapılacak kule montajı ve hazırlıkların ardından geminin, 2026 Mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

ULTRA DERİN DENİZ TEKNOLOJİSİ

Güney Kore’de 2024 yılında inşa edilen 7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemileri, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemiler, yaklaşık 200 personelin görev yapabileceği yaşam alanlarıyla donatıldı. Bu yeni kapasiteyle Türkiye, denizlerdeki enerji aramalarında daha güçlü ve etkin bir konuma ulaşmayı amaçlıyor.

