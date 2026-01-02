İngiltere Preimer Lig'in 19. haftasında Arsenal ile zirve mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Sunderland ile golsüz berabere kaldı ve liderlik yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Pep Guardiola'nın Manchester City'si, Sunderland ile karşı karşıya geldi.

CITY'NIN 6 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ

Sunderland Işık Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Bu sonuçla Manchester City'nin 6 maçlık galibiyet serisi Sunderland deplasmanında sona erdi. Puanını 41 yapan City, lider Arsenal'in 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Ev sahibi ise 29 puanla 7. basamakta yer buldu.

LIVERPOOL EVİNDE KAZANAMADI

Gecenin diğer maçında son 3 maçını kazanan Liverpool ise konuk ettiği Leeds United ile 0-0 berabere kaldı ve galibiyet serisi sona erdi.

Liverpool, 33 puanla lider Arsenal'in 12 puan gerisinde dördüncü sırada kaldı.

