Türkiye’nin önemli altın işleme merkezlerinden Kahramanmaraş’taki Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, 6 Şubat 2023’teki depremlerin 3. yılında yeniden hizmet vermeye başlayacak. Çalışmaların %80'i tamamlandı, 10 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

‘Kuyumcukent’ olarak da bilinen, altının takıya dönüştürüldüğü Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde “orta hasar” aldı.

ÇALIŞMALARIN YÜZDE 80'İ TAMAM

Güçlendirilmesine karar verilen sitede bulunan 450 iş yerindeki inşaat çalışmalarının yüzde 80’i tamamlanarak ince işçilik aşamasına geçildi.

450 İŞ YERİNDEKİ İNŞAATIN %80’İ TAMAMLANDI

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan ve İstanbul’un ardından Türkiye’nin en büyük altın işleme merkezi olan sitedeki çalışmaların şubat ayı itibarıyla tamamlanması ve esnafın depremin yıl dönümünde iş yerlerinde üretime başlaması planlanıyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, birçok firmanın depremin ardından geçici alanlarda üretim yaptığını ve esnafın Altınşehir’e dönmek için sabırsızlandığını dile getirerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle yürütülen güçlendirme çalışmalarının bittiğini, çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade etti. Depremde hayatını kaybeden esnafın anısına sitede özel köşe oluşturacaklarını belirten Öz, şöyle konuştu: Şu anda fi rmalarımız, farklı bölgelerde aynı iş yerinin içinde 4-5 atölye ile faaliyet gösteriyor. İnşallah şubat ayı içerisinde Altınşehir’e fi rmalarımızı yerleştirdiğimizde yeni bir vizyon, yeni projeler ve oluşumla tekrar gündeme gelmeyi hedefl iyoruz.

SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası