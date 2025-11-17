Bursa’da mantar toplamak için ormana giden İsmail Kaya’dan saatlerdir haber alınamıyor. Jandarma, AFAD, belediye ekipleri ve gönüllülerin katıldığı arama çalışmaları Gökçe Su ve Hasandere mevkiinde sürüyor. Kaya'nın en son ağabeyini arayarak rahatsızlandığını ve telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu belirttiği öğrenildi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için ormana giden bir vatandaş kayboldu. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, bölgede yürütülen arama çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Özel, Yarhisar Mahallesi Muhtarı’nın kardeşi İsmail Kaya’nın en son traktörünü bıraktığını belirterek, “Gökçe Su mevkiinden Yenişehir yönüne doğru mantar toplamaya çıkıyor. Yaklaşık iki saat sonra ailesini arayıp rahatsızlandığını ve telefonunun şarjının azaldığını söylüyor. Bunun üzerine tüm ekipler arama çalışmalarına başladı” ifadelerini kullandı.

Yenişehir İsmail Kaya'yı arıyor: Son sözü ortaya çıktı

VATANDAŞLAR DA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Olayla ilgili detaylı bilgi veren Başkan Özel, "Saat 10.30’da Yarhisar’dan mantar toplamak için Bilecik Hasandere bölgesine gelen hemşerimiz İsmail Kaya’dan maalesef haber alamıyoruz. Şu anda Hasandere’de ormanlık alanda vatandaşımızı arıyoruz.

Jandarma ve AFAD ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendisi 13.29’da abisini arayıp rahatsızlandığını ve telefonunun şarjının bittiğini söylemiş. O görüşmeden sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Tüm ekiplerimiz şu anda burada, sağlıklı bir şekilde ulaşabilmek için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede jandarma, AFAD, belediye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından geniş çaplı arama faaliyetleri devam ediyor.

