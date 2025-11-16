İstanbul'da sokak ortasında infaz! Eski eşler arasındaki hesaplaşma can aldı
İstanbul’da Hatice K., Salih Bozacı’dan boşanıp Erdoğan A. ile evlendi. Bir süre sonra Erdoğan A.’dan boşanan kadın, eski eşine geri döndü. Erdoğan A., Hatice K. ve Salih Bozacı’yı birlikte gördüğü sırada Bozacı’yı öldürdü, ardından kendi kafasına ateş etti.
- Sultangazi'de eski eş Erdoğan A., alışveriş yapan Hatice K. ve barıştığı Salih Bozacı'ya silahlı saldırı düzenledi.
- Saldırıda Salih Bozacı hayatını kaybederken, Erdoğan A. kendini vurarak ağır yaralandı ve hayati tehlikesi devam ediyor.
- Olay, Hatice K.'nın eski eşleri Salih Bozacı ve Erdoğan A. arasındaki karmaşık ilişki ağı sonrası gerçekleşti.
- Hem saldırgan Erdoğan A.'nın hem de hayatını kaybeden Salih Bozacı'nın birden fazla suç kaydı olduğu öğrenildi.
Korkunç olayın adresi Sultangazi'ye bağlı Sultançiftliği Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile boşandıktan sonra Erdoğan A. isimli şahıs ile evlendi.
Bir süre sonra Erdoğan A.'dan da boşanan Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile barışarak aynı evde yaşamaya başladı.
ALIŞVERİŞ YAPARKEN YANLARINA GİTTİ
Salih Bozacı ile Hatice K. cadde üzerinde alışveriş yaptıkları sırada yanlarına gelen Erdoğan A., silahla Salih Bozacı'yı vurdu ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etti.
ŞÜPHELİNİN DURUMU AĞIR
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Salih Bozacı'nın hayatını kaybettiği, Erdoğan A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İKİSİ DE SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı.
Erdoğan A.'nın 3, Salih Bozacı'nın ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.