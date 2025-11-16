İstanbul’da Hatice K., Salih Bozacı’dan boşanıp Erdoğan A. ile evlendi. Bir süre sonra Erdoğan A.’dan boşanan kadın, eski eşine geri döndü. Erdoğan A., Hatice K. ve Salih Bozacı’yı birlikte gördüğü sırada Bozacı’yı öldürdü, ardından kendi kafasına ateş etti.

Korkunç olayın adresi Sultangazi'ye bağlı Sultançiftliği Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile boşandıktan sonra Erdoğan A. isimli şahıs ile evlendi.

Bir süre sonra Erdoğan A.'dan da boşanan Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile barışarak aynı evde yaşamaya başladı.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN YANLARINA GİTTİ

Salih Bozacı ile Hatice K. cadde üzerinde alışveriş yaptıkları sırada yanlarına gelen Erdoğan A., silahla Salih Bozacı'yı vurdu ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

ŞÜPHELİNİN DURUMU AĞIR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Salih Bozacı'nın hayatını kaybettiği, Erdoğan A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İKİSİ DE SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı.

Erdoğan A.'nın 3, Salih Bozacı'nın ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.



