Sultangazi'de dehşet! Oğul, annesini başından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sultangazi'de anne-oğul arasında çıkan kavga kanlı bitti. 20 yaşındaki Azad Kınay, annesini tabanca ile başından vurarak öldürdü. Kaçan oğul her yerde aranıyor.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Saat 00.00 sıralarında iddiaya göre; 5 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle anne-oğul arasında kavga çıktı. Kavga sonrası oğul Azad Kınay (20) annesi Çiğdem Kınay’ı (45) tabanca ile başından vurarak ağır yaraladı.

Annesini ağır yaralayan Azad Kınay olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan komşular durumu 112'ye ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmaların ardından anne Çiğdem Kınay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SEVENLERİ BÖLGEYE AKIN ETTİ

Anne Kınay’ın ölüm haberini alan yakınları ve komşuları olay yerine akın etti. Hayatını kaybeden Kınay’ın cenazesi yakınlarının feryatları ve gözyaşlarıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, firar oğul Azad Kınay’ı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

