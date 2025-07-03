Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın söndürüldü mü? Sultangazi yangınında son durum araştırılıyor

Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipler, aleveleri söndürmeye çalışıyor. Özellikle Sultangazi Kent Ormanı’nda yangınında son durum birçok kişi tarafından takip ediliyor.

Sultangazi Kent Ormanı’nda çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar ekiplerin müdahelesiyle tek tek tahliye edildi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı atlı birlikler de vatandaşların tahliyesine yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.

SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor. Şu an için Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın söndürülemedi. Yoğun müdahelelerin ardından yangının kısa süre içinde söndürülmesi bekleniyor.

Olay yerine gelen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlatırken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Ekipler, yaptıkları anonslarla vatandaşları ormandan çıkmaları konusunda uyardı.

SULTANGAZİ KENT ORMANI YANGININDA SON DURUM NE?

Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı ve ormandaki zararın boyutu şu an için belli değildir. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ancak bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yangında can kaybı ya da yaralanma da olmadığı belirtildi.