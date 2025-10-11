Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İZSU su kesintisi: 11 Ekim İzmir'de sular saat kaçta gelecek?

- Güncelleme:
İZSU su kesintisi: 11 Ekim İzmir&#039;de sular saat kaçta gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir su kesintisi duyurusu İZSU'dan geldi. Barajlardaki su seviyelerinin azalması sebebiyle İzmir'de planlı su kesintileri yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 11 Ekim Cumartesi günü İzmir'in bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Barajlarda su seviyesinin azalmasıyla beraber İzmir’de planlı su kesintileri sürüyor. İZSU tarafından su kesintisine ilişkin açıklama yapıladı. 

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi yaptığı açıklamada meydana gelen arızayı gerekçe göstererek 11 Ekim tarihlerinde bir çok bölgeye su verilmeyeceği bilgisini paylaştı.

İZSU su kesintisi: 9 Ekim İzmir'de sular saat kaçta gelecek? - 1. Resim

İZMİR'DE SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

11 Ekim 2025 Cumartesi günü İzmir'in Bayraklı, Bornova, Buca, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz ve konak ilçelerinde branşman ve ana boru arızaları nedeniyle sabah saatlerinde başlayan su kesintilerinin en geç 11:45'e kadar sona ererek suların yeniden verilmesi bekleniyor.

İZSU su kesintisi: 9 Ekim İzmir'de sular saat kaçta gelecek? - 2. Resim

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA

