İZSU su kesintisi: 11 Ekim İzmir'de sular saat kaçta gelecek?

Barajlarda su seviyesinin azalmasıyla beraber İzmir’de planlı su kesintileri sürüyor. İZSU tarafından su kesintisine ilişkin açıklama yapıladı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi yaptığı açıklamada meydana gelen arızayı gerekçe göstererek 11 Ekim tarihlerinde bir çok bölgeye su verilmeyeceği bilgisini paylaştı.

İZMİR'DE SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

11 Ekim 2025 Cumartesi günü İzmir'in Bayraklı, Bornova, Buca, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz ve konak ilçelerinde branşman ve ana boru arızaları nedeniyle sabah saatlerinde başlayan su kesintilerinin en geç 11:45'e kadar sona ererek suların yeniden verilmesi bekleniyor.