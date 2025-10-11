İZSU su kesintisi: 11 Ekim İzmir'de sular saat kaçta gelecek?
İzmir su kesintisi duyurusu İZSU'dan geldi. Barajlardaki su seviyelerinin azalması sebebiyle İzmir'de planlı su kesintileri yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 11 Ekim Cumartesi günü İzmir'in bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Barajlarda su seviyesinin azalmasıyla beraber İzmir’de planlı su kesintileri sürüyor. İZSU tarafından su kesintisine ilişkin açıklama yapıladı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi yaptığı açıklamada meydana gelen arızayı gerekçe göstererek 11 Ekim tarihlerinde bir çok bölgeye su verilmeyeceği bilgisini paylaştı.
İZMİR'DE SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
11 Ekim 2025 Cumartesi günü İzmir'in Bayraklı, Bornova, Buca, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz ve konak ilçelerinde branşman ve ana boru arızaları nedeniyle sabah saatlerinde başlayan su kesintilerinin en geç 11:45'e kadar sona ererek suların yeniden verilmesi bekleniyor.
İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BAYRAKLI
|Postacılar, Soğukkuyu
|11.10.2025 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6067/1 SOKAK NO:7 önü meydana gelen branşman arızası nedeni ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur. akın kıvanç x 6067/8 kvş hat vanası kapatıldı.
|BORNOVA
|Evka 3
|11.10.2025 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|Bornova Evka 3 mahallesi 127/2 sokak branşman arızası bölge vanası kapatıldı.
|BUCA
|Buca Koop
|11.10.2025 saat 10:04 ile 11:04 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1409 Sokak içerisinde meydana gelen anaboru arızası nedeniyle su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur
|DİKİLİ
|Çandarlı
|09.10.2025 saat 17:09 ile 20:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Sucuhafız caddesindeki ana boru arızası nedeniyle sucuhafız caddesi yakın çevresinde su kesintisi yaşanacaktır.
|FOÇA
|Kemal Atatürk
|11.10.2025 saat 08:04 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle.
|FOÇA
|Cumhuriyet
|11.10.2025 saat 08:03 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle.
|KARABAĞLAR
|Günaltay
|11.10.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4765 SK NO:15
|KARŞIYAKA
|İmbatlı, Örnekköy
|11.10.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|7455 SOKAK NO:7 Önü meydana gelen branşman arızası nedeni ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur. 1777 x 7401 kvş hat vanası kapatıldı.
|KİRAZ
|Cumhuriyet
|11.10.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Meydana gelen ana boru arızası nedeniyle cumhuriyet mahallesinde su kesintisi yaşanacaktır.
|KONAK
|Anadolu, Millet, Murat
|11.10.2025 saat 06:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2475 sokak no. 4 önü için.
