Güldür Güldür 2025 yeni sezon ne zaman, neden yok, bitti mi? İşte son bilgiler…

Güldür Güldür 2025 yeni sezon ne zaman, neden yok, bitti mi? sorusu sosyal medyada büyük merak konusu oldu.

Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show, uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Hayranları, programın neden yayınlanmadığını ve yeni sezon tarihini araştırılıyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR 2025 BİTTİ Mİ?

Güldür Güldür 2025'in bittiğine dair resmi açıklama yapılmamıştır.

Cumartesi akşamların sevilen programı Güldür Güldür Show'un Show TV yayın akışında yer almaması, sosyal medyada "bitti mi?" tartışmaları gündeme getirdi. Son olarak 413. bölümüyle sezon finali yapan programın üzerinden haftalar geçmesine rağmen yeni bölüme dair fragman ya da tanıtım paylaşılmadı.

Yeni sezon afişinin yayımlanması, hayranlarda erken final endişesini artırırken, 11 Ekim Cumartesi akşamı da programın akranda olmaması bu iddiaları güçlendirdi.

GÜLDÜR GÜLDÜR 2025 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Güldür Güldür Show'un 2025 yeni sezonu henüz başlamadı. Sezon finalimin ardından yaz arası veren programın ekim ayında ekrana dönmesi bekleniyordu. Ancak yapım ekibinden resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.

Kulis bilgilerine göre, programın içerik yenilikleri ve yeni oyuncu transferleri üzerinde çalışıldığı konuşuluyor. Bu nedenle yeni bölümlerin kasım ayına ertelenebileceği tahmin ediliyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR FİNAL Mİ YAPTI?

Güldür Güldür Show'un bittiğine dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Show TV ve BKM'den final açıklaması gelmedi. Programın kısa bir ara verdiği biliniyor.

Yeni skeçler ve güncellene kadrosuyla Güldür Güldür Show'un yakında ekrana dönmesi bekleniyor.