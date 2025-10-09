Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul İSKİ baraj doluluk oranı: 9 Ekim güncel baraj doluluk oranı kaç oldu?

İstanbul İSKİ baraj doluluk oranı: 9 Ekim güncel baraj doluluk oranı kaç oldu?
Yaz aylarındaki kuraklık ve son zamanlardaki yağış azlığı sebebiyle barajlardaki su seviyesi hızlıca düşmeye başladı. Kış yaklaşırken artan su endişesiyle beraber gözler İSKİ'nin 9 Ekim tarihli baraj doluluk oranına çevrildi.

Yaz boyunca süren kuraklık ve son günlerdeki yetersiz yağışlar sebebiyle İstanbul'daki barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Kış öncesi artan su endişesiyle birlikte İSKİ, 9 Ekim itibarıyla güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı. İşte megakentteki barajlarda son durum... 

9 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?

İstanbul’da kuraklık tehlikesi devam ediyor. İSKİ’nin 9 Ekim Perşembe günü paylaştığı verilere göre, kente su sağlayan 10 barajda toplam doluluk oranı yüzde 26,4 seviyesine düştü.

İSKİ verilerine bakıldığında, İstanbul’daki barajlar arasında en düşük doluluk oranı yüzde 2,42 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi. En yüksek doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 49,74 oranla Elmalı Barajı oldu.

İşte 9 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranları:

  • Ömerli Barajı: %16,45
  • Darlık Barajı: %40,92
  • Elmalı Barajı: %49,74
  • Terkos Barajı: %32,65
  • Alibey Barajı: %15,56
  • Büyükçekmece Barajı: %31,19
  • Sazlıdere Barajı: %29,22
  • Istrancalar Barajı: %24,56
  • Kazandere Barajı: %2,42
  • Pabuçdere Barajı: %12,65

Kaynak: Türkiye Gazetesi
