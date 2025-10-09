Bursa su kesintisi listesi! Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek?

BUSKİ, kuraklık ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere inmesi nedeniyle şehirde planlı su kesintileri uygulayacağını duyurdu. Günlük 12 saati geçmeyecek şekilde dönüşümlü uygulanacak bu kesintilerin programı şehir genelinde merakla takip ediliyor. İşte, 9 Ekim Bursa su kesintisi listesi!

BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ!

9 Ekim Perşembe günü 17.00'de başlayacak planlı su kesintisi programına göre Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

Yıldırım ilçesinde ise 152 Evler, Anadolu, Davutdede, Ertuğrulgazi, Mimar Sinan, Siteler, Yavuzselim ve Vatan mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

Nilüfer’de 30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa ve Kayapa bölgeleri kesintiden etkilenecek. Gürsu’da ise İstiklal, Kurtuluş ve Zafer mahallelerinde aynı saat diliminde su kesintisi uygulanacak.

BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

BUSKİ tarafından paylaşılan programa göre 9 Ekim Perşembe günü Osmangazi ilçesinde çok sayıda mahallede su kesintisi yaşanacak. Kesintinin 9 Ekim Perşembe günü saat 17.00’de başlaması ve 10 Ekim Cuma sabahı 05.00’te sona ermesi planlanıyor.

12 saatlik kesintiden etkilenecek mahalleler ise şu şekilde açıklandı:

Ahmetpaşa, Akpınar, Alacamescit, Altınova, Bağlarbaşı, Demirtaş, Fatih, Gülbahçe, Hamitler, Hocaalizade, İsmetiye, Kayhan, Soğanlı, Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenibağlar, Yenikent, Yeşilova ve Yunuseli mahalleleri yer alıyor.

BURSA’DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? (9 EKİM 2025)

BUSKİ’nin açıklamasına göre, 9 Ekim’deki planlı kesintiler 17.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Bu saat aralığında su verilemeyecek bölgelerde kesinti sabah saatlerinden itibaren sona erecek.

Yetkililer, planlı çalışmaların su tasarrufu amacıyla dönüşümlü olarak yapıldığını, kesintilerin günlük 12 saati geçmeyeceğini ve belirli hastane bölgelerinin bu süreçten etkilenmeyeceğini bildirdi.