9 Ekim Ankara su kesinti listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek?

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ, Kesik Köprü hattındaki arıza ve İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su seviyesi düşüklüğü nedeniyle Etimesgut, Sincan, Polatlı, Beypazarı, Yenimahalle ve Elmadağ’da kesintiler yaşandığını bildirdi. Ekiplerin çalışmaları sürerken birçok bölgede suyun öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak verilmesi planlanıyor.

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Etimesgut ve Sincan’da onarımların ardından suların 9 Ekim saat 12.00’ye kadar gelmesi bekleniyor. Polatlı’da sabah 10.00 itibarıyla, Yenimahalle ve Elmadağ’da ise gece 23.00’e kadar su akışının normale dönmesi planlanıyor. Beypazarı’nda kesintiler gün içinde kademeli olarak sona erecek.

9 EKİM ANKARA SU KESİNTİ LİSTESİ

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.10.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 12:00:00

Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent Mahalleleri ve Yeni Bağlıca Mahallesi bir kısmı

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.10.2025 14:15:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 10:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz, İlçemizin su ihtiyacının bir kısmı İvedik Su Arıtma Tesisi’nden karşılanmaktadır. Tesisler Dairesi Başkanlığı’nın planlaması doğrultusunda ilçemize su akışı sağlanacağından, dönüşümlü su sağlama uygulamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, 08.10.2025 Çarşamba günü saat 23.55’e kadar üst kotlarda basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. 09.10.2025 Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla ilçe genelindeki depolar stok durumuna alınacak, sabah saat 10.00 itibarıyla şebekeye yeniden su verilecektir. Bilgilerinize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: POLATLI İLÇESİ GENELİ

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.10.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 12:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz, İlçemizin su ihtiyacının bir kısmı İvedik Su Arıtma Tesisi’nden karşılanmaktadır. Tesisler Dairesi Başkanlığı’nın planlaması doğrultusunda ilçemize su akışı sağlanacağından, abonelerimize dönüşümlü su verilmesi uygulamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda üst kotlarda basınç düşüklüğü veya susuzluk yaşanabilecektir. Bilgilerinize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Göksu Mahallesi, Şeker Mahallesi, Şehit Osman Avcı Mahallesi, Şeyh Şamil Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Güzel Kent Mahallesi, Altay Mahallesi, Devlet Mahallesi, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi ve Yeşilova Mahallesi

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.10.2025 22:00:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 06:30:00

Detay: : Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi (BİR KISMI)

YENİMAHALLESU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.10.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 23:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz, İlçemizin su ihtiyacının bir kısmı İvedik Su Arıtma Tesisi’nden karşılanmaktadır. Tesisler Dairesi Başkanlığı’nın planlaması doğrultusunda ilçemize su akışı sağlanacağından, abonelerimize dönüşümlü su verilmesi uygulamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda üst kotlarda basınç düşüklüğü veya susuzluk yaşanabilecektir. Bilgilerinize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yuva Mahallesi, Batı sitesi Mahallesi, Ergazi Mahallesi, Turgut Özal Mahallesi bir kısmı.

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.10.2025 00:10:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 23:55:00

Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR,SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ

Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH

SİNCANSU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.10.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 12:00:00

Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.

Etkilenen Yerler: Adalet Mahallesi, Ahievran Mahallesi, Ahi Evran OSB Mahallesi, Akçaören Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi, Alagöz Mahallesi, Alcı Mahallesi, Alcı OSB Mahallesi, Anayurt Mahallesi, Andiçen Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Bacı Mahallesi, Beyobası Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çiçektepe Mahallesi, Çoğlu Mahallesi, Çokören Mahallesi, Erkeksu Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Esenler Mahallesi, Fatih Mahallesi, Fevziçakmak Mahallesi, Gazi Mahallesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Girmeç Mahallesi, Gökçek Mahallesi, Hisalıkaya Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, İlyakut Mahallesi, İncirlik Mahallesi, İstasyon Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Kesiktaş Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Malıköy Mahallesi, Malıköy Anadolu OSB Mahallesi, Malıköy Başkent OSB Mahallesi, Mareşal Çakmak Mahallesi, Menderes Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi, Mülk Mahallesi, Osmaniye Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Plevne Mahallesi, Polatlar Mahallesi, Saraycık Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Tandoğan Mahallesi, Tatlar Mahallesi, Törekent Mahallesi, Türkobası Mahallesi, Ulubatlı Mahallesi, Ücret Mahallesi, Yenicimşit Mahallesi, Yenihisar Mahallesi, Yenikayı Mahallesi, Yenipeçenek Mahallesi, Yunusemre Mahallesi, 29 Ekim Mahallesi.