Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek? İşte 6 Ekim 2025'te su verilmeyecek ilçeler

Ankara'da 29 Eylül 2025 tarihinden bu yana devam eden su kesintileri vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Başkent'in birçok ilçesinde vatandaşlar günlerdir temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekerken, "Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), arızanın 5 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla giderilmiş olacağını belirtse de kentin birçok ilçesinde halen su kesintileri yaşanıyor. İşte 6 Ekim 2025'te su verilmeyecek ilçeler.

ANKARA'DA 6 EKİM 2025'TE SU VERİLMEYECEK İLÇELER

Ankara'da Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle ve Gölbaşı ilçelerinin bazı mahallelerinde 5 Ekim Pazar günü saat 08.00’den 6 Ekim Pazartesi günü saat 23.00’e kadar su kesintisi uygulanacağı belirtiliyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (ASKİ) yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle ve Gölbaşı ilçelerinde devam eden su kesintilerinden etkilenecek yerler şöyle:

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Çankaya (5 Ekim 2025 08.00 - 6 Ekim 2025 15.00): Su kesintilerinden etkilenecek mahalleler arasında Dodurga, Çayyolu’nun bir kısmı, Ahmet Taner Kışlalı, Yaşamkent, Konutkent ve Alacaatlı ile Beytepe ve Üniversiteliler Mahallesi’nin üst kotları yer alıyor. Yenimahalle (5 Ekim 2025 08.00 - 6 Ekim 2025 23.00): Su kesintilerinden etkilenecek bölgeler arasında Yakacık, Memlik, Bağlar mevkii, Yakacık ve Bağlar TOKİ, Kuzey Yıldızı, Hurdacılar Sitesi, Turgut Özal, Serhat, Uğur Mumcu, Mehmet Akif Ersoy, Özevler, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler, İvedik, İnönü, Çiğdemtepe, Barıştepe, Kaletepe, Burç, Avcılar, Güventepe, Kayalar, Ergenekon, Pamuklar, Karşıyaka, Anadolu, Barış, Esentepe, Tepealtı, Beştepe ve Yunus Emre ile Demetevler ve Çamlıca’nın bir kısmı yer alıyor. Gölbaşı (5 Ekim 2025 08.00 - 6 Ekim 2025 08.00): Su kesintilerinden etkilenecek mahalleler arasında Ahiboz, Ballıkpınar, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ ve Yurtbey mahalleleri ile Bahçeli Evler Mahallesi’nin bir kısmı yer alıyor.

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte içme suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin aralıksız ve yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtiyor.

Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını vurgulayan ABB, patlama nedeniyle devre dışı kalan 2 CTP (cam elyaf takviyeli polyester) borunun çelik borularla değiştirildiğini kaydediyor.

ABB, son kontroller ve hat basınç testlerinin tamamlanmasının ardından 4 Ekim gecesi itibarıyla hatlara su dolumu yapılmaya başlandığını ve 5 Ekim 2025 Pazar gününden itibaren hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağını aktarıyor.

AK PARTİ'DEN ANKARA'DAKİ SU KESİNTİLERİNE SERT TEPKİ

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımlarını ihmal ettiği vurgulanıyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Su Allah'ın nimetidir. Nasıl ki havadan para almıyorsanız sudan da para alınmaz" sözlerini hatırlatan Özcan, şu eleştirilerde bulunuyor: