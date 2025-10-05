MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda 10. hafta geride kaldı. Yarışmanın 4 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef 2025'te Furkan, Mert, Sezer, Çağatay, Onur, Deniz ve Murat Can haftanın eleme adayları oldu. Peki, MasterChef’te bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

İki etaptan oluşan eleme turunun ilk etabında şefler, yarışmacılardan pancar ile bir tabak hazırlamalarını istedi. Tadım sonrası şefler, Mert'e porsiyonlama eksikliğinden dolayı kaşığı kaçırdığını söyledi. İlk etapta eleme potasından başarıyla çıkarak MasterChef'in yeni haftasına kalmaya hak kazanan isimler Mert, Sezer ve Furkan oldu.

Eleme turunun ikinci etabında ter döken Çağatay, Onur, Deniz ve Murat Can, Mehmet Şef'in imza tabağı "Şaşırma"ya en yakın yemeği hazırlamaya çalıştı. Bu etapla birlikte haftanın MasterChef'e veda eden ismi de belirlenmiş oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Eleme turunun son etabı kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Çağatay ve Murat Can, eleme potasından kurtularak MasterChef'te yeni haftaya kalmayı başardı.

Kıyasıya geçen yarışın ardından son ikiye Onur ve Deniz kaldı. Gecenin sonunda MasterChef'e 20’nci olarak veda eden isim Deniz oldu.