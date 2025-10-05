Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MasterChef’te bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

MasterChef’te bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MasterChef’te bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye&#039;de yarışmaya veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye, Eleme, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye’nin 10. haftasında eleme heyecanı doruktaydı. Haftanın eleme adayları Furkan, Mert, Sezer, Çağatay, Onur, Deniz ve Murat Can arasından yarışmaya veda eden isim belli oldu. İki etaptan oluşan eleme turunda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef’te bu hafta kim elendi?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda 10. hafta geride kaldı. Yarışmanın 4 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef 2025'te Furkan, Mert, Sezer, Çağatay, Onur, Deniz ve Murat Can haftanın eleme adayları oldu. Peki, MasterChef’te bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu.

MasterChef’te bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu - 1. Resim

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

İki etaptan oluşan eleme turunun ilk etabında şefler, yarışmacılardan pancar ile bir tabak hazırlamalarını istedi. Tadım sonrası şefler, Mert'e porsiyonlama eksikliğinden dolayı kaşığı kaçırdığını söyledi. İlk etapta eleme potasından başarıyla çıkarak MasterChef'in yeni haftasına kalmaya hak kazanan isimler Mert, Sezer ve Furkan oldu.

Eleme turunun ikinci etabında ter döken Çağatay, Onur, Deniz ve Murat Can, Mehmet Şef'in imza tabağı "Şaşırma"ya en yakın yemeği hazırlamaya çalıştı. Bu etapla birlikte haftanın MasterChef'e veda eden ismi de belirlenmiş oldu.

MasterChef’te bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu - 2. Resim

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Eleme turunun son etabı kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Çağatay ve Murat Can, eleme potasından kurtularak MasterChef'te yeni haftaya kalmayı başardı.

Kıyasıya geçen yarışın ardından son ikiye Onur ve Deniz kaldı. Gecenin sonunda MasterChef'e 20’nci olarak veda eden isim Deniz oldu.

MasterChef’te bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şenlikte rekor performans! Bir kilo balı sadece iki dakikada yedi!Devasa balkabağı görenleri şaşkına çevirdi! Ortalama bir otomobil ağırlığında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BKUBTS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar? BKUBTS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor - HaberlerBKUBTS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar? BKUBTS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyorASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek?Amedspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu - HaberlerAmedspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli olduGalatasaray - Beşiktaş derbisi VAR hakemi kim oldu? - HaberlerGalatasaray - Beşiktaş derbisi VAR hakemi kim oldu?Vedat Başaran kimdir? MasterChef'e konuk olan Şef Vedat Başaran'ın hayatı ve aşçılık kariyeri - HaberlerVedat Başaran kimdir? MasterChef'e konuk olan Şef Vedat Başaran'ın hayatı ve aşçılık kariyeriAnkara baraj doluluk oranı arttı mı, son durum ne? Ankara'da su kesintisi devam ediyor - HaberlerAnkara baraj doluluk oranı arttı mı, son durum ne? Ankara'da su kesintisi devam ediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...