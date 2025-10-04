Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MasterChef Türkiye'ye konuk olan Şef Vedat Başaran, Türk mutfağına sunduğu katkılarla adından sıkça söz ettiriyor. Osmanlı yemek kültürü alanında yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Başaran'ın hayatı ve aşçılık kariyeri kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Peki, Vedat Başaran kimdir?

MasterChef Türkiye'de 2025 sezonunun dikkat çeken konuklarından biri olan Şef Vedat Başaran, Türk mutfağına olan derin ilgisi ve özellikle Osmanlı yemek kültürüne sunduğu katkılarla tanınıyor. İyi derecede Osmanlı Türkçesi bilen Başaran, Türk mutfağının geçmişte sofraları şenlendiren yemeklerini günümüze taşıyan isimler arasında yer alıyor. Peki, Vedat Başaran kimdir?

Vedat Başaran kimdir? MasterChef'e konuk olan Şef Vedat Başaran'ın hayatı ve aşçılık kariyeri - 1. Resim

VEDAT BAŞARAN KİMDİR?

Şef Vedat Başaran, 1963 yılında dünyaya geldi. Yugoslavya’dan Türkiye’ye göç eden bir ailenin en küçük çocuğu olan Başaran, gençlik yıllarında futbolla ilgilendi. 23 yaşında geçirdiği sakatlık dolayısıyla futbol kariyerini sonlandıran Başaran, mutfak sanatları alanına yöneldi. Bu karar, onu Türkiye’nin en çok tanınan şeflerinden biri haline getirdi.

Yugoslavya kökenli olan Vedat Başaran, Türkiye’de doğup büyüdü. Eğitim hayatına Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde başlayan Başaran, daha sonra Londra’da İkram Catering alanında yüksek lisans yaptı. İngiltere'de geçirdiği yıllarda City and Guilds diplomasını da alarak uluslararası alanda yetkinlik kazandı.

Vedat Başaran kimdir? MasterChef'e konuk olan Şef Vedat Başaran'ın hayatı ve aşçılık kariyeri - 2. Resim

Şeflik kariyerine Londra'daki seçkin restoranlarda başlayan Vedat Başaran, Türkiye’ye dönüşünde TURİNG Derneği bünyesinde Dr. Tuğrul Şavkay ve Çelik Gülersoy ile birlikte çalıştı. 1990 yılında Çırağan Palace Kempinski’nin kuruluş ekibinde yer alan Başaran, burada 7 yıl boyunca Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Vedat Başaran, 1997 yılında ilk restoranı olan Feriye Lokantası’nı açtı. Burada hem Genel Müdür hem de Executive Chef olarak vazifesini icra etti. Daha sonra Topkapı Sarayı’nda Karakol Restaurant’ı hayata geçiren Başaran, halihazırda Nar Gourmet’in Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürüyor. Aynı zamanda Başaran, Yemek Sanatları Merkezi (YESAM) Başkanı olarak Türk mutfağına katkı sunmaya devam ediyor.

Vedat Başaran kimdir? MasterChef'e konuk olan Şef Vedat Başaran'ın hayatı ve aşçılık kariyeri - 3. Resim

