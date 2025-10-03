MasterChef’te gizemli telefon! Kural ihlali yapan yarışmacı sosyal medyayı salladı

MasterChef'in yeni fragmanda yer alan sahnede Somer Şef, yarışmacılara dönerek “Yarışmada kurallar nettir. İçeriye gizlice telefon getirildiği bilgisi bana ulaştı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu ifade, hem yarışmacılar arasında gerilim havası oluşmasına hem de izleyicilerde merak uyanmasına neden oldu. Sözü edilen telefonun hangi yarışmacıya ait olduğu ve cihazda yer alan görüşmelerin içeriğiyle ilgili detaylar tanıtımda belirtilmedi.

KİMİN YAPTIĞI BU AKŞAM BELLİ OLACAK

Öte yandan fragmanda kural ihlali yapan yarışmacının ismi de belirtilmedi. İzleyiciler, merakla bu ismin kim olacağını ve telefonun içerisindeki konuşmaların yarışmaya nasıl yansıyacağını bekliyor. Bu soruların cevabı, tanıtımda da belirtildiği gibi bu akşam yayınlanacak bölümle birlikte netlik kazanacak.

YENİ BÖLÜM MERAKLA BEKLENİYOR

Yarışma takipçileri, “gizemli telefon” iddiası, kurallara dair tartışmalar ve ortaya çıkabilecek sürpriz detaylar nedeniyle yeni bölümü büyük bir ilgiyle bekliyor.