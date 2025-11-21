ABD medyası bugün siyaset kulislerini sarsan bir iddiayı gündeme taşıdı. Donald Trump’ın masaya koyduğu yeni barış planının, Türkiye’nin 2022’de İstanbul’da yürütülen müzakerelerde hazırladığı taslağa neredeyse birebir benzediği öne sürüldü. Washington kulislerinde büyük yankı uyandıran sızıntıya göre Trump’ın ekibi, Rusya’nın o dönemde Türkiye aracılığıyla sunduğu şartları “model” olarak aldı. ISW ise bu planın Ukrayna’yı ciddi tavizlere zorlayacak, Rusya’ya stratejik avantaj sağlayacak bir metin olduğunu ileri sürdü.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), ABD ve Rusya yetkililerinin hazırladığı öne sürülen 28 maddelik barış planının, Rusya’nın 2022’de Türkiye aracılığıyla İstanbul’da yürütülen müzakerelerde ortaya koyduğu taleplerle “temelde aynı” olduğunu yazdı.

ISW’ye göre plan, Ukrayna’nın Donetsk Oblastı’ndaki kritik bölgelerden çekilmesini ve güney hattının dondurulmasını içeriyor.

Washington’ın Ukrayna’yı Rus işgalini kabule zorlayan baskılarının Kiev tarafından daha önce reddedildiği hatırlatılırken, yeni önerinin Moskova’nın çıkarlarına hizmet ettiğine dikkat çekildi.

UKRAYNA’YI TAM TESLİMİYETE ZORLAYAN BİR TASLAK

ISW, taslağın “Ukrayna’nın tam teslimiyetine açılan bir kapı” olduğunu öne sürdü. Rapora göre plan, Moskova’dan hiçbir karşılık almadan Rusya’ya stratejik topraklar kazandırıyor.

Açıklamada şu not yer aldı:

"Bildirilen barış planı, Ukrayna’yı gelecekteki Rus saldırganlığına karşı savunmak için gerekli kritik pozisyonlardan mahrum bırakacak ve görünüşe göre bunun karşılığında hiçbir şey almayacak."

DONETSK’TEN ÇEKİLME: RUSYA İÇİN BÜYÜK KAZANÇ

Plan, Ukrayna’nın Donetsk Oblastı’nın geri kalanından tamamen çekilmesini öngörüyor. ISW, bu adımın Rusya için büyük bir kazanım olacağını ve bölgedeki uzun süredir devam eden Ukrayna savunma hatlarının çökeceğini aktardı.

Donetsk, 2014’ten bu yana Kremlin’in zorla ele geçirmeye çalıştığı, Ukrayna’nın en güçlü askeri ve lojistik altyapılarından bazılarını barındıran kritik bir bölge olarak öne çıkıyor.

Raporda şu değerlendirme yer aldı:

"Barış planı, bu önemli toprakları Rusya’ya verecek ve Moskova’ya zaman, asker ve mühimmat tasarrufu sağlayacak."

Bilindiği üzere daha 2022 yılında Türkiye arabuluculuğunda Rus ve Ukraynalı yetkililer bir araya gelerek ateşkes kararı almış, ancak başta İngiltere olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yönlendirmesiyle Ukrayna son anda imza atmaktan vazgeçmişti. O tarihten itibaren de Ankara, Rusya ile Ukrayna arasında birçok görüşmeye ev sahipliği yaptı, Slav kardeşleri barıştırmak için büyük çaba sarf etti.

"YENİ RUS SALDIRILARINA KAPI AÇILACAK"

ISW, Donetsk’in teslim edilmesinin Rusya’ya Ukrayna’nın diğer bölgelerine doğru ilerlemek için daha avantajlı pozisyonlar kazandıracağını belirtti.

Söz konusu kapsamda güney Kharkiv, doğu Zaporizhzhia ve Dnipropetrovsk Oblastı risk altına girecek.

GÜNEY HATTININ DONDURULMASI: MOSKOVA İÇİN "NEFES ALMA" FIRSATI

ISW, Ukrayna’nın güneydeki cephe hattını dondurmasının Rusya’ya yeniden yapılanma ve dinlenme imkanına neden oalcağını yazdı.

Raporda şu sonuca yer verildi:

"Ukrayna Donetsk’i devreder ve güney hattını dondurmayı kabul ederse, Rusya birbirini destekleyen birden fazla saldırı operasyonu seçeneğine sahip olacaktır."

TÜRKİYE BAĞLANTISI: İSTANBUL SÜRECİNİN GÖLGESİ

ISW, Donald Trump’ın önerisinin Türkiye’de yürütülen 2022 İstanbul görüşmelerinde Rusya’nın masaya koyduğu taleplerle örtüştüğünü belirterek sürecin yeniden aynı çizgiye çekildiğini kaydetti.

Öte yandan AFP tarafından elde edilen taslak, Washington destekli 28 maddelik barış planının Ukrayna’yı ağır tavizlere zorladığını gösteriyor. Plan, Rusya’ya geniş toprak kazanımları, yaptırım hafifletmesi ve G8 dönüşü sunarken Kiev’in NATO kapısını kapatıyor.

Plan, Donbas ve Kırım’ın “fiilen Rus” olarak tanınmasını, Kherson ve Zaporizhzhia’nın ise “donmuş hat” kabul edilmesini içeriyor. Ukrayna’nın 100 gün içinde seçim yapması ve NATO’yu anayasasında yasaklaması öngörülürken, Kiev’in talep ettiği Batılı barış gücü taslakta yer almıyor.

Taslak aynı zamanda Rusya’ya G8 dönüşü, yaptırım hafifletmesi ve uluslararası yeniden entegrasyon vaat ediyor. Beyaz Saray bunun “hem Rusya hem de Ukrayna için iyi bir plan” olduğunu savunurken, Washington taslağın Moskova tarafından yazıldığı iddialarını reddetmişti.

ORDU KÜÇÜLECEK, NATO KAPISI KAPANACAK

Ukrayna ordusunun 600 bin personele düşürülmesini öngörüyor. Kiev, NATO’ya katılmayı hem kendi anayasasında hem de ittifak tüzüğünde yasaklamak zorunda kalacak. Buna karşın taslakta yalnızca "Avrupa savaş uçaklarının” Polonya'da konuşlandırılacağı belirtiliyor, güvenlik garantisinin kapsamı ise açık bırakılıyor.

Ayrıca Ukrayna’nın 100 gün içinde seçim yapması şart koşuldu. Söz konusu talep, daha önce Rusya tarafından gündeme getirilmiş ve Trump tarafından da dile getirilmişti.

MÜZEYYEN BİYİK

Haberle İlgili Daha Fazlası