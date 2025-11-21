Hatay'da yolun ortasına beton döktükleri esnada "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz." sözlerini sarf eden şahısların söyledikleri hayrete düşürmüştü. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, firmanın faaliyetlerinin durdurulduğunu ve en yüksek sınırdan cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde, önceki gün sokak üzerinde duran 31 RN 822 plakalı mikserden yolun ortasına beton dökülmüştü. Mikserden yolun ortasına beton döküldüğünü fark eden Fahri Cihan Kaymakçı, mikser sürücüsüne tepki göstermişti.

"BENİM FİRMAM ZENGİN, BEKLEYECEKSİNİZ"

Kaymakçı'nın cep telefonuyla da kayıt altına aldığı olayda firma çalışanları, "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz." sözleriyle vatandaşların tepkisini çekti.

EN ÜST SINIRDAN CEZA KESİLDİ

Görüntüler üzerine Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, beton firmasının faaliyeti durdurulurken en üst sınırdan ceza kesildiğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı.

"FİRMANIN FAALİYETİ DURDURULDU"

Başkan Öntürk sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kimse Hatay’dan büyük değil. Firmanın faaliyeti durduruldu. Kanunların elverdiği en üst sınırdan ceza kesildi. Denetimlerimiz sürüyor. Bu şehirde başıboşluğa müsaade yok. Herkes hesabını ona göre yapsın." sözlerine yer verdi.

"HATAY HALKININ SAHİPSİZ OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİLER"

Fahri Cihan Kaymakçı, Başkan Öntrük’ün ve Hatay Valiliği’nin duyarlılığından ötürü teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Akşam vakti çiftlikten eve geçecektim. Mikserin yola beton döktüğü video görünüyor. Mikserin yola beton boşalttığını gördüm. İlk başta kameraya çektiğinde mikseri çekerler diye düşündüm. Mikser sürücüsü değil, operatör olan dedi ki, ‘Benim firmam zengin, ceza öderiz ve gideriz’ dedi. Bu haber yayınlandıktan sonra Sayın Valimiz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hatay halkının sahipsiz olmadığını bir kez daha göstermiştir. İlgilerinden dolayı teşekkür ederim. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla firmanın faaliyetlerini durdurduğunu ve idari para cezasının uygulandığını söylediler."

ABDULLAH AYDEMİR

