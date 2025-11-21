Meksikalı sanatçı Frida Kahlo’nun bir otoportresi, New York'ta düzenlenen açık artırmada 54,6 milyon dolara satıldı. Müzayede evi, bunun bir kadın sanatçının tablosuna ödenen en yüksek miktar olduğunu söyledi.

Dünyadaki ünlü kadın ressamlardan biri olan Frida Kahlo’nun 1940 tarihli ‘The Dream/ The Bed’ (Rüya/ Yatak) isimli otoportre eseri New York’taki Sotheby's Müzayede Evi’nde satışa çıkarıldı.

Ünlü tablo 54,6 milyon dolara alıcı bulurken, Kahlo’nun söz konusu eseri satış fiyatıyla rekor kırdı. Tablonun fiyatı, 2014’te Amerikalı sanatçı Georgia O’Keeffe’in 1932 tarihli “Jimson Weed/White Flower No. 1” adlı eserine verilen 44.4 milyon dolarlık rekoru geride bıraktı.

AFP’nin haberine göre, Sotheby’s müzayede evi, Kahlo’nun eserinin 'bugüne dek açık artırmada satılan bir kadın sanatçıya ait en değerli eser' olduğunu açıkladı.

