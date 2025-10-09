Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 9 Ekim bugün hangi maçlar var? 2026 Dünya Kupası Elemeleri takvimi

9 Ekim bugün hangi maçlar var? 2026 Dünya Kupası Elemeleri takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
9 Ekim bugün hangi maçlar var? 2026 Dünya Kupası Elemeleri takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de milli ara devam ederken 9 Ekim Perşembe günü 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları oynanacak. Futbolseverler bugün oynanacak maçları, saatlerini ve yayın bilgileri araştırılıyor.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftasında 9 Ekim Perşembe günü 8 maç oynanacak. Futbolseverler maç fikstürünü kontrol ediyor. İşte, bugünkü maç takvimi!

9 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:00 | Finlandiya - Litvanya | Exxen

21:45 | İskoçya - Yunanistan  | Exxen

21:45 | Belarus - Danimarka  | Exxen

21:45 | Malta - Hollanda  | Exxen

21:45 | Avusturya - San Marino  | Exxen

21:45 | Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek  | Exxen

21:45 | Faroe Adaları - Karadağ  | Exxen

21:45 | Çekya - Hırvatistan  | Exxen

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Serdar Öktem suikastı için 90 gün hazırlanmışlar! Talimat Daltonlar'dan, keşif Gündoğmuş'tan
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sansar Salvo öldü mü? Ölüm haberiyle gündeme geldi - HaberlerSansar Salvo öldü mü? Ölüm haberiyle gündeme geldiİstanbul'da yağmur ne zaman, saat kaçta bitecek? 9 Ekim İstanbul hava durumu - Haberlerİstanbul'da yağmur ne zaman, saat kaçta bitecek? 9 Ekim İstanbul hava durumuBu gece deprem nerede oldu? 9 Ekim son depremler listesi - HaberlerBu gece deprem nerede oldu? 9 Ekim son depremler listesiKütahya Valisi'nden deprem sonrası açıklama geldi! İşte bölgedeki son durum - HaberlerKütahya Valisi'nden deprem sonrası açıklama geldi! İşte bölgedeki son durumHikmet Çetin kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Eski CHP Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı! - HaberlerHikmet Çetin kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Eski CHP Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı!Bu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı - HaberlerBu akşam televizyonda neler var? 8 Ekim TV yayın akışı paylaşıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...