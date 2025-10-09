9 Ekim bugün hangi maçlar var? 2026 Dünya Kupası Elemeleri takvimi
Süper Lig'de milli ara devam ederken 9 Ekim Perşembe günü 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları oynanacak. Futbolseverler bugün oynanacak maçları, saatlerini ve yayın bilgileri araştırılıyor.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftasında 9 Ekim Perşembe günü 8 maç oynanacak. Futbolseverler maç fikstürünü kontrol ediyor. İşte, bugünkü maç takvimi!
9 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
19:00 | Finlandiya - Litvanya | Exxen
21:45 | İskoçya - Yunanistan | Exxen
21:45 | Belarus - Danimarka | Exxen
21:45 | Malta - Hollanda | Exxen
21:45 | Avusturya - San Marino | Exxen
21:45 | Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek | Exxen
21:45 | Faroe Adaları - Karadağ | Exxen
21:45 | Çekya - Hırvatistan | Exxen
