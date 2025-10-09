İsrail ordusu Gazze’den çekilmeye hazırlanıyor: Türkiye garantör ülke mi?

İsrail ordusu, ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, “Siyasi liderliğin talimatları doğrultusunda ve durum değerlendirmesi sonucunda, anlaşmanın uygulanmasına yönelik operasyonel hazırlıklar başlamıştır. Yakın zamanda ayarlanmış konuşlanma hatlarına geçiş için hazırlık yapılmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda askerlerin bölgede konuşlu kalmaya ve muhtemel gelişmelere karşı hazırlıklı olmaya devam edeceği kaydedildi.

NELER OLACAK?

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin, Mısır’daki müzakereler sonucu Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere bugün yerel saatle 17.00’de toplanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas’ın Gazze ateşkesinin “ilk aşaması” üzerinde anlaştığını duyurmuştu.

Katar da planın “tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları” konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.

KATAR, MISIR, ABD VE TÜRKİYE GAZZE BARIŞ ANLAŞMASINA İMZA ATTI

The Jerusalem Post’un haberine göre, Katar, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, Gazze barış anlaşmasının garantörleri olarak belgeye imza attı.

Gazze’de kalıcı ateşkesin ve rehine takasının temelini oluşturacak bu anlaşma, taraflar arasındaki müzakerelerin ardından imzaya açıldı.

Diplomatik kaynaklara göre, anlaşmanın uygulanma süreci yakından izlenecek ve garantör ülkeler sahadaki gelişmeleri ortak mekanizma üzerinden takip edecek.

TIMES OF ISRAEL: TÜRKİYE'NİN MASAYA DAHİL OLMASI, HAMAS'I İKNA ETTİ

Times of Israel’in aktardığına göre, Mısır’daki Gazze görüşmelerine Türkiye’nin de katılması, Hamas’ı anlaşmaya ikna eden en önemli unsur oldu.

Haberde, bir Arap diplomata dayandırılan bilgilere göre, Katar ve Mısır, uzun süredir ABD’nin savaşa geri dönülmeyeceğine dair garantisinin ciddiye alınması yönünde Hamas’ı ikna etmeye çalışıyordu. Ancak Türkiye’nin görüşmelere dahil olması, bu süreçte belirleyici rol oynadı.