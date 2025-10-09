Özgürlük Filosu'nda alıkonan 3 Türk milletvekili bugün Türkiye’ye dönebilir!

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin Ashdod Limanı’nda karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“(Özgürlük Filosu) 18 vatandaşımız Ketziot Gözaltı Merkezi’ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv’deki Konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir.”

Açıklamada, vatandaşların bir an önce Türkiye’ye dönmeleri için gerekli tüm girişimlerin tamamlandığı, bu kapsamda özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil tüm tedbirlerin alındığı iletildi.

Ayrıca milletvekillerinin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye’ye dönme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...