Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Özgürlük Filosu'nda alıkonan 3 Türk milletvekili bugün Türkiye’ye dönebilir!

Özgürlük Filosu'nda alıkonan 3 Türk milletvekili bugün Türkiye’ye dönebilir!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Özgürlük Filosu&#039;nda alıkonan 3 Türk milletvekili bugün Türkiye’ye dönebilir!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Özgürlük Filosu’na yönelik saldırının ardından gözaltına alınan 3 Türk milletvekilinin bugün Türkiye’ye dönebileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin Ashdod Limanı’nda karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“(Özgürlük Filosu) 18 vatandaşımız Ketziot Gözaltı Merkezi’ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv’deki Konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir.”

Özgürlük Filosu'nda alıkonan 3 Türk milletvekili bugün Türkiye’ye dönebilir! - 1. Resim

Açıklamada, vatandaşların bir an önce Türkiye’ye dönmeleri için gerekli tüm girişimlerin tamamlandığı, bu kapsamda özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil tüm tedbirlerin alındığı iletildi.

Ayrıca milletvekillerinin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye’ye dönme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler
9 Ekim bugün hangi maçlar var? 2026 Dünya Kupası Elemeleri takvimiTokat'ta gösteri ve yürüyüşler 3 gün süreyle yasaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir ülke daha harekete geçti! 15 yaş altına sosyal medya yasağı yolda - DünyaDanimarka'dan '15 yaş altına sosyal medya yasağı' hamlesiMeloni, peçe kullanımını yasaklıyor! 3 bin avro ceza kesilecek - DünyaMeloni, peçe kullanımını yasaklıyor! 3 bin avro cezası varHillary Clinton'dan dikkat çeken iddia: Trump askeri harekat için hazırlanıyor, hedef Maduro - Dünya"Trump askeri harekat için hazırlanıyor"Gazze’nin geleceği Paris’te görüşülecek - DünyaGazze’nin geleceği Paris’te görüşülecekHamas ateşkes açıklamasında Trump'a seslendi: Baskı yapın, izin vermeyin - DünyaHamas ateşkes açıklamasında Trump'a seslendi!Yerli füze motoru için 12 ülke sırada - DünyaYerli füze motoru için 12 ülke sırada
Sonraki Haber Yükleniyor...