Meloni, peçe kullanımını yasaklıyor! 3 bin avro ceza kesilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FDI) tarafından parlamentoya, kamusal alanda burka, nikap ve peçe kullanılmasını yasaklayan ve de camilerin finansmanlarına yönelik kontrolleri artıran yasa teklifi sunuldu. Tasarıya göre, peçe yasağını ihlal edenlere 300 ile 3 bin avro arasında para cezası da kesilebilecek.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, FDI partisinden milletvekillerin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne sunduğu "Ayrılıkçılığa Karşı" isimli yasa tasarısı, burka, nikap ve peçenin, kamu binaları, okullar ve üniversiteler gibi kamusal alanlarda yasaklanmasını, camilere yönelik bağış ve finansmanların belli şeffaflık kurallarına göre düzenlenmesini ve de "zorla evlendirme suçu"na daha ağır cezalar getirilmesini öngörüyor.

3 BİN AVRO CEZA KESİLECEK

Tasarıya göre, peçe yasağını ihlal edenlere 300 ile 3 bin avro arasında para cezası da kesilebilecek.

Meloni'nin koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi de ocak ayında parlamentoya burka ve peçe gibi "yüzü kapatan" kıyafetler olarak tanımlanan giysilerin kamusal alanda yasaklanmasını öngören ve bu haliyle FDI'nın teklifine göre daha sınırlı kapsamda olan bir yasa teklifi vermişti.

Lig'in tasarısının parlamentonun ilgili komisyonunda incelenme süreci devam ederken, FDI'nın tasarısı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği bilinmiyor.

Söz konusu yasa tekliflerinin ne zaman parlamentoda onaylanacağına dair henüz net bir takvim olmasa da koalisyonu oluşturan sağ partilerin çoğunluk oylarıyla kabul edilebileceği belirtiliyor.

