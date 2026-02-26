Adana merkezli 11 ilde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sosyal medya ve mesajlaşma grupları üzerinden "yatırım danışmanlığı" vaadiyle dolandırıcılık yapan 19 kişi yakalandı. Hesaplarında toplam 1,2 milyar TL işlem hacmi görülen şüphelilerden 17'si tutuklandı. MASAK incelemesiyle operasyon kapsamında paravan şirketler, konut, araç, arsa ve banka ile kripto hesaplarına el konuldu.

Adana merkezli 11 ilde, jandarma ekipleri tarafından “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 17’Sİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Operasyon, Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana merkezli operasyonlar Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şüphelilerin, sosyal medya ve mesajlaşma grupları üzerinden vatandaşlara “yatırım danışmanlığı” vaadiyle ulaştıkları tespit edildi.

Jandarmadan büyük operasyon: "Yatırım danışmanlığı" tuzağı çöktü, milyarlık işlem hacmi tespit edildi!

Soruşturma kapsamında şüphelilerin elde ettikleri suç gelirlerini; yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları belirlendi. Savcılıklar, şüpheliler hakkında kapsamlı soruşturma başlattı.

MALİ VARLIKLARA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda, şüphelilere ait 1 paravan bilişim ve yazılım şirketi, 2 konut, 10 araç, 17 arsa, 692 banka hesabı ve 8 kripto hesap üzerine el konuldu. Yakalanan şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi bulunduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonun siber suçlarla mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Siber Vatanımızda milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

