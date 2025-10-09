Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı....

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler

İzmir elektrik kesintisi listesi Gediz elektrik tarafından paylaşıldı. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve belirli saatler arasında gerçekleşecektir. Peki, 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İşte İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

9 Ekim 2025 Perşembe günü İzmir elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İzmir'in birçok ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. 

İzmir'in Güzelbahçe, Urla, Torbalı gibi bir çok ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle bölgede yaşayan vatandaşlar "9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek" sorusuna cevap aramaya başladı. 

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 1. Resim

9 EKİM İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK?

9 Ekim 2025 Perşembe günü İzmir'in Bergama, Beydağ, Bornova, Çeşme, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kemalpaşa, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

İzmir'de şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrikler kısa süreliğine gidecektir. Detaylı bilgi sahibi olmak için GEDİZ elektriğin güncel listesini ziyaret edebilirsiniz.

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 2. Resim

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ  

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 3. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 4. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 5. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 6. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 7. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 8. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 9. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 10. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 11. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 12. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 13. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 14. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 15. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 16. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 17. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 18. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 19. Resim

Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - 20. Resim

