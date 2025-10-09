Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gece İstanbul'da hissedilen depremin ardından vatandaşlar 'bu gece deprem nerede oldu' araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yayınlanan 9 Ekim son depremler listesine göre Kütahya ve çevresinde tedirginliğe yol açan depremin merkezi ve büyüklüğü belli oldu.

Bu gece deprem nerede oldu son dakika deprem gelişmeleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre 9 Ekim bugünkü depremler listesi belli oldu.

BU GECE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD verilerine göre İstanbul'da da hissedilen şiddetli deprem saat 02.54'te Kütahya Simav'da 4.9 büyüklüğünde meydana geldi. Ardından küçük çaplı artçılar devam ederken 03.07'de ve 05.19'da 3.1 büyüklüğünde depremler de meydana geldi. 

Bu gece deprem nerede oldu? 9 Ekim son depremler listesi - 1. Resim

9 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ!

9 Ekim 2025 Perşembe gecesi Kütahya Simav merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul dahil çevre illerde hissedildi. Depremin derinli 12.1 olarak ölçüldü.

Bu gece deprem nerede oldu? 9 Ekim son depremler listesi - 2. Resim

