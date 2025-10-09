Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rubio, Trump'ın kulağına ne fısıldadı? Dünya bu 'gizemli not'u konuşuyor

Rubio, Trump'ın kulağına ne fısıldadı? Dünya bu 'gizemli not'u konuşuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rubio, Trump&#039;ın kulağına ne fısıldadı? Dünya bu &#039;gizemli not&#039;u konuşuyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüm dünya gözünü İsrail-Hamas ateşkesine çevirmişken, ABD Başkanı Donald Trump'ın konu ile ilgili düzenlediği basın toplantısında ilginç anlar yaşandı. Trump, Gazze konusunda açıklama yaparken Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan bir not aldı ve basın toplantısı erken sonlandırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da bir toplantı düzenleyerek Gazze konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Merakla takip edilen toplantıda yaşanan ilginç anlar ise dünyanın gündemine oturdu.

Rubio, Trump'ın kulağına ne fısıldadı? Dünya bu 'gizemli not'u konuşuyor - 1. Resim

TRUMP'A NE SÖYLEDİ?

 

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump konuşmasına devam ederken yerinden kalktı. ABD Başkanının yanına giderek kulağına bir şeyler fısıldayan Robio, bir de not teslim etti.

Rubio, Trump'ın kulağına ne fısıldadı? Dünya bu 'gizemli not'u konuşuyor - 2. Resim

TOPLANTIYA SON VERDİ

Trump, kağıdı aldıktan sonra gazetecilere "Ortadoğu'da anlaşmaya çok yakınız. Bana çok yakın bir zamanda ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden kısa konuşmam gerekiyor" dedi.

Sonrasında ise basın toplantısından ayrıldı.

Rubio, Trump'ın kulağına ne fısıldadı? Dünya bu 'gizemli not'u konuşuyor - 3. Resim

NOTTA NE YAZIYOR?

AP haber ajansına göre; Rubio'nun Trump'a verdiği notta, Trump'ın sosyal medya paylaşımlarına onay vermesi gerektiği ve bu sayede anlaşmayı ilk olarak onun duyurabileceğinin yazdığı iddia ediliyor.

Gündem olan konuyla ilgili Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail ordusu Gazze’den çekilmeye hazırlanıyor: Ateşkesin ilk aşaması başlıyor - Dünyaİsrail ordusu Gazze’den çekiliyor!Ünlü markanın deodorantı ciltlerini yaktı! Yüzlerce kadın kabusu yaşadı - DünyaÜnlü markanın deodorantı ciltlerini yaktı! Yüzlerce kadın kabusu yaşadıBir ülke daha harekete geçti! 15 yaş altına sosyal medya yasağı yolda - DünyaDanimarka'dan '15 yaş altına sosyal medya yasağı' hamlesiÖzgürlük Filosu'nda alıkonan 3 Türk milletvekili bugün Türkiye’ye dönebilir! - DünyaÖzgürlük Filosu’ndaki Türk vekiller için karar belli olduMeloni, peçe kullanımını yasaklıyor! 3 bin avro ceza kesilecek - DünyaMeloni, peçe kullanımını yasaklıyor! 3 bin avro cezası varHillary Clinton'dan dikkat çeken iddia: Trump askeri harekat için hazırlanıyor, hedef Maduro - Dünya"Trump askeri harekat için hazırlanıyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...