Rubio, Trump'ın kulağına ne fısıldadı? Dünya bu 'gizemli not'u konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da bir toplantı düzenleyerek Gazze konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Merakla takip edilen toplantıda yaşanan ilginç anlar ise dünyanın gündemine oturdu.

TRUMP'A NE SÖYLEDİ?

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump konuşmasına devam ederken yerinden kalktı. ABD Başkanının yanına giderek kulağına bir şeyler fısıldayan Robio, bir de not teslim etti.

TOPLANTIYA SON VERDİ

Trump, kağıdı aldıktan sonra gazetecilere "Ortadoğu'da anlaşmaya çok yakınız. Bana çok yakın bir zamanda ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden kısa konuşmam gerekiyor" dedi.

Sonrasında ise basın toplantısından ayrıldı.

NOTTA NE YAZIYOR?

AP haber ajansına göre; Rubio'nun Trump'a verdiği notta, Trump'ın sosyal medya paylaşımlarına onay vermesi gerektiği ve bu sayede anlaşmayı ilk olarak onun duyurabileceğinin yazdığı iddia ediliyor.

Gündem olan konuyla ilgili Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama gelmedi.