Çin 5,4 büyüklüğündeki depremle sallandı! Birçok yerde hissedildi

Çin 5,4 büyüklüğündeki depremle sallandı! Birçok yerde hissedildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Son deprem haberi Çin'den geldi. Sıçuan eyaletinde meydana gelen sarsıntının merkez üssü Şinlong ilçesi olarak duyuruldu. Depremin büyüklüğü ise 5,4 olarak kaydedildi.

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde öğle saatlerinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

BİRÇOK YERDE HİSSEDİLDİ

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Garzı Tibet Özerk İli'nin Şinlong ilçesi olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

5,4 büyüklüğündeki deprem, ilçe ve çevresindeki yerleşimlerde hissedilirken can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

