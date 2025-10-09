Wanda Nara, MasterChef'te! Eski eşiyle yeniden bir arada olacak

Ünlü model, sunucu ve televizyon yıldızı Wanda Nara, Arjantin'de yayınlanacak olan yeni sezon “MasterChef Celebrity” programının tanıtım fragmanıyla yeniden gündeme geldi. 14 Ekim’de Telefe ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yayınlanan tanıtımları, yalnızca program içeriğiyle değil, aynı zamanda Wanda Nara’nın özel hayatına yapılan dikkat çekici göndermelerle de büyük yankı uyandırdı.

FRAGMANLAR SES GETİRDİ

MasterChef Celebrity’nin fragmanlarında sunucu olarak yer alan Nara’nın geçmiş ilişkilerine ve yaşadığı olaylara dair imalara yer verilmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Yeni sezonun hem yarışmacılar hem de sunucunun açıklamalarıyla çok konuşulacağı şimdiden belli oldu.

ESKİ EŞİ BİR ANDA STÜDYOYA GELDİ

Yayınlanan tanıtım fragmanında Wanda Nara’nın, programın jüri üyeleri Damián Betular, Martín Martitegui ve Donato Di Santis ile birlikte bir terapi seansında yer aldığı görülüyor. Tanıtım fragmanının en dikkat çeken ve sürpriz anı ise, yarışmacılar arasında yer alan Wanda Nara’nın eski eşi Maxi López’in stüdyoya girmesi oldu. Nara’nın, uzun süre gündemi meşgul eden özel hayatındaki önemli figürlerden biri olan López ile yıllar sonra aynı ortamda ve kameralar karşısında yüz yüze gelmesi, hem izleyiciler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

“GERİ DÖNDÜM” NOTUYLA PAYLAŞTI

Fragmanların yayınlanmasının ardından MasterChef Celebrity sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Kısa sürede gündem olan tanıtım videoları, özellikle Wanda Nara’nın kendi özel hayatına dair göndermeleri esprili bir dille ele alması nedeniyle kullanıcıların yoğun ilgisini çekti. Nara ise bu sahneleri kişisel Instagram hesabından, “Geri döndüm” notuyla paylaşarak takipçilerine mesaj verdi. Bu paylaşım da kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.