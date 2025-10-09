Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Batmanda acı ölüm! Silahını temizlerken kendini vurdu

Batman'da silahını temizlemeye çalışan 66 yaşındaki Mehmet Salim Işık, kazara kendini vurdu. Kozluk İlçe Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın ağabeyi olan Mehmet Işık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Mehmet Salim Işık, silahını temizlerken kazara kendini vurdu. Kozluk İlçe Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın ağabeyi olduğu öğrenilen Mehmet Salim ışık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AĞIR YARALI OLARAK BULUNDU

Olay, Kozluk ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda evin giriş katındaki daireden silah sesi duyan akrabalarının ihbarı üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın ağabeyi Mehmet Salim Işık'ı (66) silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Işık, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede kanaat önderi olan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Işık'ın tabancasını temizlemeye çalışırken kaza ile ateş alması üzerine kendini vurduğu iddia edildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

