Batman'da iki grup arasında kavga: 1'i polis, 8 kişi yaralandı

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gap Mahallesi Avukat Sedat Özevin Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde saat 18.40 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silah ve kesici aletle yaralananların olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1'İ POLİS 8 KİŞİ YARALANDI

Kavgaya müdahale eden polislerden biri sol ayağından hafif yaralandı. Kavgada yaralanan 7 kişi ile polis memuru hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis memuru tedavisinin ardından taburcu edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Kavgada silah kullandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığınca başlatılan adli tahkikatın sürdüğü belirtildi.