Batman'da çocukların kaçışı da katliamı durduramamıştı: Vahşette onlarca kişi tutuklandı

Vahşet Batman Beşiri ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Beyçayır Köyü'nde Mehmet Şanlı'nın yönetimindeki araç seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutuldu.

Saldırıda sürücü Mehmet Şanlı ile eşi Takibe Şanlı ve çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı (5) hayatını kaybetti. Çocukların kaçarken öldürüldüğü detayı ise yürekleri dağladı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturmada 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VAHŞETİN NEDENİ KAN DONDURMUŞTU

Arazi ve kız kaçırmadan kaynaklı bir aileyi acımasızca katleden saldırganların, otomatik silahlara ait 2 şarjör kullandıkları öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.