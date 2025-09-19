Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Batman'da çocukların kaçışı da katliamı durduramamıştı: Vahşette onlarca kişi tutuklandı

Batman'da çocukların kaçışı da katliamı durduramamıştı: Vahşette onlarca kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'da ikisi çocuk 4 kişilik aileyi pusu kurarak öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınan 18 kişiden 10'u tutuklandı.

Vahşet Batman Beşiri ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Beyçayır Köyü'nde Mehmet Şanlı'nın yönetimindeki araç seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutuldu. 

Batman'da çocukların kaçışı da katliamı durduramamıştı: Vahşette onlarca kişi tutuklandı - 1. Resim

Saldırıda sürücü Mehmet Şanlı ile eşi Takibe Şanlı ve çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı (5) hayatını kaybetti. Çocukların kaçarken öldürüldüğü detayı ise yürekleri dağladı. 

Batman'da çocukların kaçışı da katliamı durduramamıştı: Vahşette onlarca kişi tutuklandı - 2. Resim

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturmada 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da çocukların kaçışı da katliamı durduramamıştı: Vahşette onlarca kişi tutuklandı - 3. Resim

 VAHŞETİN NEDENİ KAN DONDURMUŞTU

Arazi ve kız kaçırmadan kaynaklı bir aileyi acımasızca katleden saldırganların, otomatik silahlara ait 2 şarjör kullandıkları öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

