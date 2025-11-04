Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cadde ortasında dehşet: 17 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklanan 17 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki bir çocuk bacağından bıçaklanarak yaralandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki çocuk, cadde üzerinde bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, 17 yaşındaki çocuğu bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cadde ortasında dehşet: 17 yaşındaki çocuğu bıçakladı - 1. Resim

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

