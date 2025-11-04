Cadde ortasında dehşet: 17 yaşındaki çocuğu bıçakladı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklanan 17 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki bir çocuk bacağından bıçaklanarak yaralandı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki çocuk, cadde üzerinde bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, 17 yaşındaki çocuğu bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk