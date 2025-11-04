Cadde ortasında dehşet: 17 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki bir çocuk bacağından bıçaklanarak yaralandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki çocuk, cadde üzerinde bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, 17 yaşındaki çocuğu bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.