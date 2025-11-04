Evi ateşe verdi, müdahaleye gelen 2 jandarmayı yaraladı
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Muğla'da bir evi ateşe verdikten sonra bıçakla iki jandarmayı yaralayan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi. Şahıs hastanede hayatını kaybetti.
Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde R.K. (33), arkadaşı N.M'nin (33) evini ateşe verdi. Şüpheli daha sonra elinde bıçakla yan taraftaki başka bir eve girdi.
2 JANDARMAYI BIÇAKLA YARALADI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Uyarılara rağmen dışarı çıkmayan ve ekiplere direnen kişi, kendisine müdahale eden iki jandarma personelini bıçakla yaraladı. Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan R.K, hayatını kaybetti.
Şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öğrenildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar