Kafedeki kan donduran cinayette sır perdesi aralandı! "Hedefim diğeriydi, yanlışlıkla öldürdüm"

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi. 31 Ekim sabah saat 04.20 sularında 20 yaşındaki Havin Taşçı arkadaşlarıyla bir kafeye gitti.

Grup mekan çalışanı Şeymanur Ş.'ye (19) siparişlerini verdi. Siparişlerin beğenilmemesi üzerine çıkan tartışmada Şeymanur Ş., Taşçı'yı kalbinden ve karnından bıçakladı. Sustalı bıçakla yaralanan Havin Taşçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet mahallinde bulunan 2 adet sustalı bıçak muhafaza altına alınırken Şeymanur Ş. tutuklandı.

"BENİ PATRONA ŞİKAYET ETTİ"

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Şeymanur Ş., olay günü daha önce aynı kafede çalıştığı iddia edilen Şilan K.’nın kızlı erkekli bir arkadaş grubuyla birlikte sipariş verdiğini anlattı. Genç kız ifadesinde, “Yaptığım servisi beğenmedi. Beni patrona şikâyet etti. İş yeri sahibi de ‘Müşteriye nasıl davranıyorsun?’ diyerek beni kovdu" dedi.

HAVİN'İ 'YANLIŞLIKLA' ÖLDÜRMÜŞ

Asıl hedefinin Şilan K. olduğunu söyleyen zanlı, Şilan K.’ya saldırmak amacıyla bıçağı savurduğunu, ancak araya giren arkadaşı Havin Taşçı’yı “yanlışlıkla” bıçakladığını söyledi.

Şilan K. da polislere Şeymanur Ş. ile servis nedeniyle tartıştığını, şahsın kendisine bıçakla saldırmaya kalkıştığını ancak araya giren Havin Taşçı’nın bu sırada bıçaklandığını anlattı.