Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kafedeki kan donduran cinayette sır perdesi aralandı! "Hedefim diğeriydi, yanlışlıkla öldürdüm"

Kafedeki kan donduran cinayette sır perdesi aralandı! "Hedefim diğeriydi, yanlışlıkla öldürdüm"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kafedeki kan donduran cinayette sır perdesi aralandı! &quot;Hedefim diğeriydi, yanlışlıkla öldürdüm&quot;
Cinayet, Kafe, İstanbul, Tartışma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir kafede çıkan tartışmada Havin Taşçı, mekan çalışanı Şeymanur Ş. tarafından bıçakla öldürüldü. Tutuklanan zanlı ifadesinde aslında masadaki diğer genç kızla tartıştığını ancak araya giren Taşçı'yı yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi. 31 Ekim sabah saat 04.20 sularında 20 yaşındaki Havin Taşçı arkadaşlarıyla bir kafeye gitti.

Grup mekan çalışanı Şeymanur Ş.'ye (19) siparişlerini verdi. Siparişlerin beğenilmemesi üzerine çıkan tartışmada Şeymanur Ş., Taşçı'yı kalbinden ve karnından bıçakladı. Sustalı bıçakla yaralanan Havin Taşçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Cinayet mahallinde bulunan 2 adet sustalı bıçak muhafaza altına alınırken Şeymanur Ş. tutuklandı.

Kafedeki kan donduran cinayet sır perdesi aralandı! "Hedefim diğeriydi, yanlışlıkla öldürdüm" - 1. Resim

"BENİ PATRONA ŞİKAYET ETTİ"

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Şeymanur Ş., olay günü daha önce aynı kafede çalıştığı iddia edilen Şilan K.’nın kızlı erkekli bir arkadaş grubuyla birlikte sipariş verdiğini anlattı. Genç kız ifadesinde, “Yaptığım servisi beğenmedi. Beni patrona şikâyet etti. İş yeri sahibi de ‘Müşteriye nasıl davranıyorsun?’ diyerek beni kovdu" dedi.

Kafedeki kan donduran cinayet sır perdesi aralandı! "Hedefim diğeriydi, yanlışlıkla öldürdüm" - 2. Resim

HAVİN'İ 'YANLIŞLIKLA' ÖLDÜRMÜŞ

Asıl hedefinin Şilan K. olduğunu söyleyen zanlı, Şilan K.’ya saldırmak amacıyla bıçağı savurduğunu, ancak araya giren arkadaşı Havin Taşçı’yı “yanlışlıkla” bıçakladığını söyledi.

Şilan K. da polislere Şeymanur Ş. ile servis nedeniyle tartıştığını, şahsın kendisine bıçakla saldırmaya kalkıştığını ancak araya giren Havin Taşçı’nın bu sırada bıçaklandığını anlattı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adana'da feci olay! Demir iskele zemine çakıldı, 1 ölü, 1 yaralı4 Kasım bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da feci olay! Demir iskele zemine çakıldı, 1 ölü, 1 yaralı - 3. SayfaAdana'da demir iskele zemine çakıldı: 1 ölü, 1 yaralıIğdır’da akılalmaz görüntü! Eli sopalı şahıslar okul basıp öğrenci dövdü - 3. SayfaEli sopalı şahıslar okul basıp öğrenci dövdüKocaeli'de su seviyesi tehlikeli noktada! İşte Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı - 3. SayfaKocaeli'de su seviyesi tehlikeli noktadaAntalya'da uyuşturucu imalathanesi çökertildi! 1,8 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi - 3. SayfaAntalya'da uyuşturucu imalathanesi çökertildiİzmir'de 'Saraçlar' operasyonu! Milyarlık para hareketi tespit edildi - 3. SayfaMilyarlık para hareketi! İzmir'de 'Saraçlar'a operasyonKastamonu’da endişeli bekleyiş: Huriye Helvacı ve oğlu her yerde aranıyor - 3. SayfaKastamonu’da endişeli bekleyiş: Huriye Helvacı ve oğlu her yerde aranıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...